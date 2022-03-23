晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拳擊》要多少錢才願與拳擊網紅一戰？ 拳王泰森開出驚人天價

2022/03/23 21:03

泰森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕先前以擊倒（Knockout）、二度擊敗前UFC次中量級冠軍伍德利（Tyron Woodley）的拳擊網紅J.保羅（Jake Paul）備受拳擊圈矚目，最近就連世界重量級拳王泰森（Mike Tyson）都被問到要多少錢才願與J.保羅對決的問題。

先前曾傳出J.保羅提議泰森要不要跟他對打，但泰森在個人的Podcast節目上表示，過去曾與J.保羅碰過幾次、還一起辦過派對，但泰森表示沒有任何人帶著合約來跟他討論，且他從未聽過J.保羅提起對決的邀請，只有從網友這邊才聽過這件事。

最後當泰森被問到要多少出場費他才願意與J.保羅一戰時，他表示要十億美元（約286億台幣），同時坦言自己現在已經沒有甚麼錢了，需要賺更多錢才行。

距離上一次泰森站上職業擂台已經過了17年，雖然泰森在2020年曾重返擂台與小瓊斯（Roy Jones Jr.）打過一場表演賽，但泰森實際還剩下多少戰力不得而知。與此同時，25歲的J.保羅近年來可說是拳擊界炙手可熱的人物，他至今取得5勝0敗的戰績，包含上次更擊敗了前UFC次中量級冠軍伍德利（Tyron Woodley），雖然目前看來對決的可能性不高，但倘若最終雙方的對決順利成行將絕對會成為外界眾所矚目的焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。