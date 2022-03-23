拳擊》要多少錢才願與拳擊網紅一戰？ 拳王泰森開出驚人天價

泰森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕先前以擊倒（Knockout）、二度擊敗前UFC次中量級冠軍伍德利（Tyron Woodley）的拳擊網紅J.保羅（Jake Paul）備受拳擊圈矚目，最近就連世界重量級拳王泰森（Mike Tyson）都被問到要多少錢才願與J.保羅對決的問題。

先前曾傳出J.保羅提議泰森要不要跟他對打，但泰森在個人的Podcast節目上表示，過去曾與J.保羅碰過幾次、還一起辦過派對，但泰森表示沒有任何人帶著合約來跟他討論，且他從未聽過J.保羅提起對決的邀請，只有從網友這邊才聽過這件事。

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最後當泰森被問到要多少出場費他才願意與J.保羅一戰時，他表示要十億美元（約286億台幣），同時坦言自己現在已經沒有甚麼錢了，需要賺更多錢才行。

距離上一次泰森站上職業擂台已經過了17年，雖然泰森在2020年曾重返擂台與小瓊斯（Roy Jones Jr.）打過一場表演賽，但泰森實際還剩下多少戰力不得而知。與此同時，25歲的J.保羅近年來可說是拳擊界炙手可熱的人物，他至今取得5勝0敗的戰績，包含上次更擊敗了前UFC次中量級冠軍伍德利（Tyron Woodley），雖然目前看來對決的可能性不高，但倘若最終雙方的對決順利成行將絕對會成為外界眾所矚目的焦點。

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