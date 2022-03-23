晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》皮拉爾與道奇簽小聯盟約 坦言3年前曾讓家人很為難

2022/03/23 18:55

皮拉爾在2019年曾是巨人的一員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年33歲的外野手皮拉爾（Kevin Pillar）今日與道奇簽下小聯盟合約，他曾於2019年賽季為巨人效力，甚至成為隊上最好的球員之一，對此皮拉爾卻表示，他在舊金山的日子對他的家人來說並不容易。

皮拉爾在洛杉磯的聖費爾南多谷（San Fernando Valley）長大，全家都是道奇球迷，經常會到道奇主場觀看比賽，皮拉爾在採訪中說道：「當我替巨人打球時，對他們來說真的是很艱難的時刻。」

皮拉爾2019年賽季在巨人的表現令人印象深刻，他與雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）以21轟並列隊上的全壘打王，皮拉爾當年敲出157支安打，包含37支二壘安打、87分打點皆領先全隊，並拿下用來表揚巨人隊上最有運動家精神的「威利麥克獎（Willie Mac Award）」。

皮拉爾在過去的三個賽季中曾效力於五個球隊，去年在大都會隊的124場比賽中，他經歷了幾乎是生涯最慘的一年，打擊率僅0.231，擊出15轟、47打點。

賽季結束後，皮拉爾拒絕了大都會290萬美元的球員選擇權，投入自由市場，他將道奇隊視為有機會重振職業生涯的地方，並被邀請參加大聯盟春訓。如果皮拉爾進入大聯盟，據報導他本賽季將獲得250萬美元的收入。

如果皮拉爾成功擠進道奇的開季名單並且持續待在大聯盟，他今年的首次舊金山之旅將會是6月10日至12日與道奇進行的三連戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。