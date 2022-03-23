MLB》皮拉爾與道奇簽小聯盟約 坦言3年前曾讓家人很為難

皮拉爾在2019年曾是巨人的一員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年33歲的外野手皮拉爾（Kevin Pillar）今日與道奇簽下小聯盟合約，他曾於2019年賽季為巨人效力，甚至成為隊上最好的球員之一，對此皮拉爾卻表示，他在舊金山的日子對他的家人來說並不容易。

皮拉爾在洛杉磯的聖費爾南多谷（San Fernando Valley）長大，全家都是道奇球迷，經常會到道奇主場觀看比賽，皮拉爾在採訪中說道：「當我替巨人打球時，對他們來說真的是很艱難的時刻。」

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皮拉爾2019年賽季在巨人的表現令人印象深刻，他與雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）以21轟並列隊上的全壘打王，皮拉爾當年敲出157支安打，包含37支二壘安打、87分打點皆領先全隊，並拿下用來表揚巨人隊上最有運動家精神的「威利麥克獎（Willie Mac Award）」。

皮拉爾在過去的三個賽季中曾效力於五個球隊，去年在大都會隊的124場比賽中，他經歷了幾乎是生涯最慘的一年，打擊率僅0.231，擊出15轟、47打點。

賽季結束後，皮拉爾拒絕了大都會290萬美元的球員選擇權，投入自由市場，他將道奇隊視為有機會重振職業生涯的地方，並被邀請參加大聯盟春訓。如果皮拉爾進入大聯盟，據報導他本賽季將獲得250萬美元的收入。

如果皮拉爾成功擠進道奇的開季名單並且持續待在大聯盟，他今年的首次舊金山之旅將會是6月10日至12日與道奇進行的三連戰。

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