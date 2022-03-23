羽球》「麟洋配」暫時拆夥 清晨盃先搭配爸爸出擊

王齊麟/李洋和教練陳宏麟都將在清晨盃登場。（全民羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣羽球黃金男雙王齊麟／李洋預計5月份出發泰國湯姆斯盃，開始今年度的國際賽事。在出發國際賽前，「麟洋配」預計先在「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」登場，兩人也會暫時拆夥和爸爸搭配攜手出擊，成為一大焦點。

王齊麟／李洋從去年世界錦標賽後回台隔離至1月中，因出關後國內正在進行全國排名賽，陪練員也都因為參賽無法陪同訓練，緊接著遇到過年年假，教練考量若3月就出發全英公開賽，只有三週的訓練時間，加上目前防疫規定尚未解封，回國後又需隔離，無法正常訓練，因此決定暫時留在台灣，有較長的備戰訓練時間，再開始今年度的國際賽事。

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中華民國全民羽球發展協會所舉辦的「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」今年適逢50周年，特別邀請麟洋配擔任宣傳大使，希望透過奧運金牌的號召，讓更多民眾能加入打羽球的行列。

王齊麟表示，在台灣有很多選手小時候是因為父母喜愛打羽球才開始接觸這項運動而變成選手，他和李洋也不例外，從小都是受到父母影響，培養了他們的興趣，才開始參與正規訓練。而清晨盃的家庭組賽事一直都是這個比賽的特色之一，除了夫妻組、父母子女組外，也有祖孫組的組別。

呂佳彬、陳子睿、楊博涵也會在這次清晨盃登場。（全民羽協提供）

除了麟洋配共襄盛舉，主辦單位今年特別邀請了金牌教練陳宏麟、「楊肉盧」楊博涵、曾經與陳宏麟搭配男雙的呂佳彬及主辦人吳文達家族的第四代陳子睿等六位選手的家庭，共同參與明星家庭組的宣傳賽事。

李洋表示，爸爸們都很愛打球，讓他們打後場可以多打一點，許多粉絲也紛紛留言表示，雖然還不能看到麟洋配在國際賽場上嶄露身手，但很期待能在國內看到他們打球的英姿。

今年第50屆世界清晨盃將於4月4日至4月7日於台北體育館登場，現場開放民眾於觀眾席觀戰，一、四、七樓24個場地也都會有直播服務，相關訊息可至中華民國全民羽球發展協會粉專查詢。

清晨盃這次邀請不少藝人參賽。（全民羽協提供）

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