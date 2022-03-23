NBA》柯比冠軍隊友死守基輔 組自衛隊保護家園

前湖人冠軍班底的梅德維登科（左）與家人留守烏克蘭。（取自推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄羅斯揮軍烏克蘭，引發全球強力譴責，血性的體壇明星更挺身而出，保家衛國不落人後，前湖人冠軍班底的梅德維登科（Stanislav Medvedenko）就與家人留守祖國，頂住戰火壓力維護當地治安，引發球迷熱議。

身高208公分的梅德維登科，曾在湖人效力6季，並於2001、02年隨著「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）贏得2座總冠軍。

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據《天空體育》等歐媒報導， 這位現年42歲的退役名將，堅持待在首都基輔，協助家鄉父老免受俄軍滲透侵害，並杜絕犯罪宵小趁火打劫，「確實有機會出國避難，但我覺得不應該這麼做。此時此刻，你必須留在基輔，盡自己一切力量支持。」人高馬大的梅德維登科透露，他與當地民眾組成自衛隊，巡邏保護市區街道安全，至於妻子則負責通訊連絡，各司其職為抗俄聖戰打拚。

這位烏克蘭傳奇球星強調，戰亂中亟需有人出面維持生活秩序，「這非常重要，我們的角色就像警察，有權拘留罪犯交給安全部門。」梅德維登科也與國際籃總（FIBA）和NBA保持聯繫，有信心在戰爭結束後，發動募款重建基輔當地百廢待舉的運動設施。

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