中職》曾峻岳滿意調薪 霸氣喊明年再翻倍

曾峻岳。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕去年勇奪新人王的富邦悍將曾峻岳日前獲得球團提前換約，月薪從7萬元加到15萬元，調幅114％高居全隊第1。曾峻岳對調薪結果很滿意，希望繼續穩定為球隊貢獻，明年挑戰月薪20萬元大關，甚至再度倍數成長。

曾峻岳去年出賽全隊投手最多的57場，下半季更扛起終結者重任，戰績4勝0敗12中繼13救援，防禦率1.80，原本可望大幅加薪，但是曾峻岳2020年選秀會第7輪被富邦選上後，簽下2.5年合約，月薪都是一軍7萬元、二軍5萬元，失去調薪空間，不過，富邦同意提前換約，也讓曾峻岳的薪水倍數成長。

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曾峻岳表示，感謝球團給予提前換約，也在調薪上給了最大的肯定，其實去年的成績自己也有點意外，不敢說今年要複製，但是希望能保持健康、穩定出賽，持續幫助球隊，只要能有好成績，球隊也有好戰績，希望有年有機會達到20萬元，甚至再度翻倍。

曾峻岳昨天首度在公辦熱身賽登板，雖然一上場就被擊出二壘打，連飆3次三振化解失分危機，最快球速152公里。曾峻岳表示，直球已調整到位，但是滑球和曲球等變化球的位置、角度都還不是很理想，必須在接下來的熱身賽加強磨練，開季前調整到最好。

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