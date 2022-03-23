中職》年輕老將范玉禹 要趕上陳子豪等同梯腳步

范玉禹。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將的「年輕老將」范玉禹明天將首度在公辦熱身賽登板，先發出戰樂天桃猿，繼續爭取進入開季先發輪值的機會。范玉禹希望今年能穩定在一軍出賽，趕上中信兄弟陳子豪等「同梯」的腳步。

范玉禹去年球季最後一週重返暌違4年的先發，對味全龍完投9局只失1分，拿下生涯首場先發勝，今年成為開季先發人選，最近的兩場自辦熱身賽原本預定投3和4局，但是在設定的球數前，局數就提前達標，都再多投1局，表現獲得教練團肯定。

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范玉禹表示，能夠用精簡的球數完成先發任務，主要是心態改變，投球有策略，並且能確實執行，富邦投手教練林正豐也認為，范玉禹和過去最大的不同是心智成熟許多，投球因此更有效率。

范玉禹。（記者廖耀東攝）

范玉禹是2013年的第1批高中生球員，雖然下個月才滿27歲，今年已經是生涯第10個球季，全隊投手也只有張耿豪比他在富邦（含前身義和興農）待得更久。不過，過去范玉禹總是在一、二軍之間浮浮沈沈，讓他特別希望能躋身開季先發輪值，有完整的一軍球季。

范玉禹表示，以前看著一起參加選秀的陳子豪、統一獅江晨晏、樂天梁家榮在一軍出賽，總會有「有為者亦若是」的心情，雖然和他們比起來，自己還落後一截，希望能把努力的成果展現出來，逐漸趕上他們的腳步。

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