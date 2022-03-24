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羽球》南韓教練爆料全英賽染疫潮很嚴重 只求安洗瑩沒有後遺症

2022/03/24 06:55

南韓20歲「天才少女」安洗瑩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕全英賽奪下女單亞軍的南韓20歲「天才少女」安洗瑩，日前宣布自己確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的消息，對此南韓國家隊單打主教練黃達明憂心表示：「現在只能希望球員在康復之後，沒有太大的後遺症。」

全英羽球公開賽上週落幕，未料陸續爆出各國球員染疫消息，除了安洗瑩外，台灣一哥周天成、新加坡好手駱建佑、中國隊部分選手都驚傳染疫。

前大馬羽球國手黃達明，在南韓國家隊擔任單打主教練，他接受《My All Sports》採訪時透露，由於南韓隊要在21日返國，因此20日決賽當天必須接受檢測，安洗瑩在早上就接受檢測，之後參加女單決賽，但在賽後才知道結果是陽性，隨即留在當地隔離。

黃達明表示：「女雙的李紹希也同樣確診，她和安洗瑩在女雙教練的陪同下，目前仍留在當地，只有檢測轉陰才能搭機回國，安洗瑩只有輕微的症狀，就是身體不舒服，或許要再一兩天才會有更明顯的症狀。」

黃達明對此次全英賽的防疫措施頗有微詞，「英國當地把染疫當成一般的感冒處理，而且比賽場館允許觀眾進場，幾乎沒有人戴口罩，雖然觀眾席和球場有一段的距離，但這對參賽球員難免有所影響。」

黃達明直呼：「這次全英賽確診情況很嚴重，許多球員都發生染疫，韓國隊球員大部份時間都是留在飯店房間，為何會感染就無法得知。」

黃達明表示，等到安洗瑩檢測陰性後，她就會回國休息，之後再投入訓練，「現在只是擔心球員染疫後的狀態，希望在康復後沒有太大的後遺症，會再慢慢觀察之後的情況，屆時再做出安排。」

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