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MLB》熱身賽初登板好投 白襪王牌增肌為開幕戰做準備

2022/03/23 21:52

吉歐里多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪王牌投手吉歐里多（Lucas Giolito）今在春訓熱身賽的處女秀對戰釀酒人主投3局無失分，送出4K，僅被敲1支安打與1次保送。

吉歐里多在開季前增加了20磅的肌肉，下半身更加穩定。今日賽後，吉歐里多說：「我認為內容非常好，我的投球都有發揮作用，中間有幾次球數落後，陷入了小麻煩，但我很快就做出了調整，我也看到（球速）略有上升，落在94、95英里（約153公里），有點像我想達到的速度，所以我很高興。」

他補充：「今天這三局，我的感受就非常強烈，我還能夠投更多球。我們將一步一步為開幕戰做好準備，希望到時候可以投個六局。」

目前還不確定吉歐里多是否會在開幕日登板，但無論如何，大多數人都認為白襪4月8號開幕戰的先發投手應該是林恩（Lance Lynn）或吉歐里多。

對此，吉歐里多表示：「考量到林恩去年的投球成績，我認為他比較有可能，但目前都還沒有公布。而對我來說最重要的是，只要我拿到球並為球隊站上投手丘，我都會冷靜以對。」

對於未來的合約走向，是否有機會在2023球季結束前就與球隊達成協議順利續約？吉歐里多回覆：「我們拭目以待，球隊知道我對他們的感想，我非常喜歡白襪隊，喜歡成為這個團隊的一員，只是需要一些對等的條件。」

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