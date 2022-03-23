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JHVL》潭秀勇奪隊史首冠 雙十女排力退建國完成二連霸

2022/03/23 22:18

雙十國中完成2連霸。（高中體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕110學年度JHVL國中排球聯賽，今在屏東縣立體育館進行最終決戰，台中市成為本季最大贏家，雙十國中在女子組冠軍戰以25：18、28：26、23：25、25：19擊敗建國國中，完成二連霸並拿下隊史第8冠；男子組的潭秀國中，以25：20、31：33、27：25、25：20氣走地主潮州國中，捧回隊史首冠。

雙十曾於89學年度首次登頂，教練侯雅惠就是當年隊史首冠成員，100學年度回母校帶兵，拿下第5名，雙十之後於101學年度再次奪冠，並於103到106學年度締造四連霸紀錄，接著於109學年度再度問鼎金盃。

雙十執行教練羅儀璟表示，今年目標就是要拿下冠軍，且陣容無太大變動，上季仰賴大砲型球員，這一季改以快攻為主，快攻手吳文亘就佔很重要的地位，而吳文亘也稱職做到帶頭作用。

獲頒MVP的吳文亘表示，第三局有機會拿下，但接發球被針對，一直失誤，第四局冠軍點出現，又一度被連續追分，大家有比較緊張一點，但仍穩住陣腳，連續兩年都能幫球隊拿下冠軍，相當地開心。

吳文亘是豐田少棒出身，當時隊上包括她，只有兩名女球員，但後來因為媽媽覺得曬太黑，把她送去練排球，就一路打到現在。

「最後一顆是自己打的，覺得滿爽的，而且也是最後一年，覺得自己打得滿好的。」幫雙十兌現冠軍點的吳恩妤，國小是芭雷舞、排球雙棲，後來選擇打球，也獲得家人支持，她也期望學妹們，來年也能有好表現。

男子組冠軍戰方面，潭秀在此之前，隊史最佳成績是106學年度亞軍，上季拿到第四名，此次冠軍戰面對潮州，第一局拿下後，第二局陷入苦戰，雙方互換領先，比分累積到30大關，最終被追回1局。

第三局雖又打得糾結，但潭秀沒再讓潮州把戰線延長，第四局在對方網前失誤下，逼出4個冠軍點，在1個都沒錯過的情況下，透過劉承諭的扣殺，摘下隊史第一座冠軍。

潭秀國中摘下隊史首冠。（高中體總提供）

「非常感動，各位同學跟教練給我機會，讓我可以在隊伍得到機會，拿到冠軍。」劉承諭排球啟蒙不算早，小六才開始練，也是隊上為數不多，上季有經驗的球員，「我們成員幾乎全部不一樣，算有點壓力。」

潘柏辰4局打下22分為全隊最多，國三才第一次報上12人名單，「一開始很難相信，拚那麼多年就是要拿冠軍，結果被我們拿到了，真的很開心。」

執行教練林育輝指出，高中較有可能讓高一菜鳥報聯賽，但國中球員，一到三年級之間發育變化很大，國二、國三有較多訓練，身體發育也比較完整，多以三年級球員為主幹，所以幾乎每次都大換血。

林育輝認為，不管是不是冠軍，每一年挑戰聯賽，都是重新開始，所以即便陣容又要再次大換血，潭秀挑戰者的身份永遠不會變。

個人獎項名單：

最佳舉球員：洪寅騰（新園）、張庭瑋（雙十）

最佳自由球員：江錦源（潭秀）、林宥希（雙十）

最佳邊線攻擊球員：歐家睿（新園）、張珉銓（潮州）、林以恩（雙十）、喬玟心（建國）

最佳中間攔網球員：蔡宗叡、劉承諭（潭秀）、吳恩妤（雙十）、林采臻（新園）

最具潛力球員：依畢·伊斯卡卡夫特（麥寮）、周竩涵（新園）

最佳教練：林育輝（潭秀）、羅儀璟（雙十）

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