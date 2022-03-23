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高球》肇喜登峰巡迴賽 長華公開賽首輪陳裔東暫居領先

2022/03/23 22:27

黃議增首輪暫居第2。（TPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2022 TPGA台巡賽季今天正式開打，由肇喜登峰巡迴賽開幕站─長華公開賽在高雄信誼球場揭開序幕，這是去年起列入台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽六站中的首站，今天的首回合因下午大霧延誤賽程，有57位球員未完成，在87位已完成首回合的職業選手中，陳裔東鐵桿準，抓下8鳥1柏忌，打出低於標準桿7桿的65桿，暫居領先。

黃議增以一桿之差的66桿，暫時居次；今年二月才轉職業的新人余松柏揮出67桿，暫居第3。張緯綸抓4鳥無柏忌，以68桿暫居第4。另外，劉嚴鴻還餘半個洞未完成首回合，目前成績暫為低於標準桿4桿。

今天上午11點左右，比賽因為球場突然起大霧，使得球場有數洞視線不清，正在比賽的選手紛紛暫停擊球，原地等候霧散後，再繼續比賽；而下午開球的選手大會宣布開球時間延後，下午第一組開球時間自原本的11:25延至11:47。

不過其後，雨勢不斷，霧時濃時淡，在天候不佳狀況下，大會並未宣布停賽，選手依然繼續比賽，上午開球72位選手均完成首回合。不過下午出發的選手仍然因濃霧打打停停，直到17:23，大霧一直無法散去，大會宣布停賽，首回合未打完18洞的選手明天（24日） 上午6:30起先完成首回合後，第二回合賽程再繼續進行。

這場比賽總獎金新台幣315萬元，冠軍可得60萬元，於3/23至26日進行四回合72洞賽程，共有144位選手，包括133位台灣職業好手與11位業餘球員參賽。

這項比賽是三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，長華集團單站冠名主辦，信誼球場協辦。

暫居領先的陳裔東今天自後9洞出發，全場抓下8隻小鳥，他表示，今天的鐵桿很準，有15個洞成功打上果嶺，推桿也助陣，十八洞26推；他指出，這座球場距離較長，果嶺因為才剛完成保養，速度沒有想像地快。且因下雨潮溼，速度也減慢。

暫居第二的黃議增今天靠準確的推桿，也拿下8隻小鳥，不過有2個柏忌，他今天24推，另外開球木桿也發揮不錯，他說，有一段時間沒打出這麼好的成績了，不過因為曾經在這裡贏過ThreeBond挑戰賽的冠軍（2020南台灣挑戰賽），所以打起來比較有信心；他今年的目標是拿下台巡賽一冠。

比賽兩回合後，取總桿成績優者前50 位選手晉級後兩回合決賽，冠軍可獲獎金60萬元，亞軍30萬元。

陳裔東首輪暫居領先。（TPGA提供）

長華公開賽首輪，球員在濃霧之中作戰。（TPGA提供）

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