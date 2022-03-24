MLB》洋基補強力道不足 14年資深老將還要被勁敵搶走？

賈納目前仍是自由球員。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊在休賽季的補強未若以往強勢，在需要游擊的情況下沒有簽下四大自由市場游擊手，而是選擇透過交易迎來防守為重的凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa），此舉已引發粉絲不滿，近期更傳出擁有14年球隊資歷的冠軍老將賈納（Brett Gardner），可能被同區的強力競爭者藍鳥網羅的消息。

綜合美媒報導指出，藍鳥隊近期正鎖定賈納做為外野手的替補人選，不過儘管出現這樣的消息，許多球隊也都在猜測賈納是否真的會與其他球隊簽約，畢竟38歲的賈納在2005年就被洋基隊選進，在整個球團體系待了17年，在大聯盟也待了14個賽季，休賽季前也多次傳出他可能回歸洋基的消息。

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上個賽季賈納繳出.222/.327/.362的打擊三圍，敲出10轟、16支二壘安打、4支三壘安打，而且為洋基在希克斯（Aaron Hicks）缺陣時鎮守中外野達816.1局，是自2015年來第二次在中外野打超過40場比賽，更擅長左外野的他在中外野雖僅繳出稍微低於平均的守備表現，然而對一個38歲的球員而言，已經算是相當不錯的水準。

洋基隊至今都還沒把這位資深外野手簽回去，使得缺少左打的藍鳥看上他，美媒分析，若賈納加盟藍鳥，將可以做為一名稱職的替補球員，為小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）、史普林格（George Springer）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、葛里查克（Randal Grichuk）等人分擔上場時間，特別是傷病頻傳的史普林格。

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