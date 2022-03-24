MLB》3屆塞揚再進化？ 克蕭秀罕用變化球引熱議（影音）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季以1年1700萬美元回歸的3屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw），今天在熱身賽對守護者登板先發，主投2.1局失掉2分但飆出4次三振，比賽中還投出他生涯一直很少使用的變速球。
以一手曲球聞名的克蕭，變速球一直是他生涯最少使用的變化球種，自2012年後克蕭變速球的使用量就大幅減少，去年他僅投出過11顆變速球，2020年縮水賽季更只投過2顆，不過今天他在比賽中混用一些變速球，也達到了不錯的效果。
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Clayton Kershaw, Changeup. pic.twitter.com/ecRTXM1oE7— Rob Friedman （@PitchingNinja） March 23, 2022
賽後變速球成為話題，克蕭在受訪時回應道：「我丟了幾顆，他們還蠻OK的，現在還在設法進步中，總體來說...我丟了幾顆不錯的變速球，比去年還要多。」
總教練羅伯斯（Dave Roberts）對今天克蕭的變速球感到驚艷：「我們看過幾次，但始終沒有辦法將這顆球帶到例行賽來用。因為克蕭總是找不到他喜歡的握法。現在，他可能找到了。」
現場記者觀察，今天克蕭速球大概在89英哩左右，認為克蕭的狀況看起來相當犀利，雖然在2局掉了幾分，但守護者的打者沒有辦法把球打得強勁。
克蕭。（USA TODAY Sports）