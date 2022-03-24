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NBA》詹皇左膝痠痛今對七六人缺席 休5天下週關鍵之戰回歸

2022/03/24 08:54

詹姆斯因左膝痠痛將缺席今與七六人的比賽。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕37歲的詹姆斯（LeBron James）日前在對騎士一役燃燒小宇宙，上場超過40分鐘，以38分、11籃板、12助攻，繳出生涯第105次大三元，率湖人以力退騎士，重回西部第9，續保附加賽資格，然而今在與七六人之戰，詹姆斯卻傳出左膝不適的消息，將缺席今天比賽，而這也是他本季缺席的第19場。

湖人前役在客場贏球後，戰績來到31勝41敗，例行賽只剩10場，想以前6種子身分拿下西部季後賽席次已經沒機會，加上他們與落後第8名快艇還有4.5場勝差，最明智的作法就是保重能打附加賽的第9名，因此下一戰台灣時間3月28日對上鵜鶘的比賽，對湖人來說就至關重要，目前排在第10名的鵜鶘隊和他們僅有1場勝差。

而詹皇過去幾週都飽受膝傷所苦，季中他就因左膝連續缺席5場比賽，考慮到下週與鵜鶘的關鍵一戰，才會讓他在對七六人高掛傷病免戰，如此一來，便能讓這位37歲老將爭取到連續5天的休息時間。

本季詹姆斯共出賽54戰，在平均37.1分鐘的上場時間，場均能繳出30.0分、8.2籃板和6.3助攻，命中率達52.3%，而他日前在與巫師一戰，也超越硬漢馬龍（Karl Malone）紀錄，躍居NBA歷史得分排行榜第2名，距離榜首「天勾」賈霸的38387分，僅差1402分，美媒也預測詹皇將在2023年1月中到2月中就可望超越賈霸。

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