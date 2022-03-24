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MLB》「法官」透露與洋基談新合約 再喊話：哪都不想去

2022/03/24 09:16

洋基看板「法官」賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基看板球星「法官」賈吉（Aaron Judge）進入最後一個仲裁年，本季將會成為自由球員，昨日薪資仲裁談判最後期限，賈吉與洋基的價碼差距達400萬美元（約新台幣1.1億），若雙方未簽下新合約，未來將走上法庭談判，賈吉今日受訪除表失望外，也再次對於留在洋基喊話。

據美國媒體報導，賈吉方向洋基提出2100萬美元年薪，但洋基只願意給1700萬美元，雙方可能得到薪資仲裁庭來決定新賽季賈吉的薪水，不過據悉洋基也有意討論延長合約，將可避免進入薪資仲裁庭。

賈吉今日受訪時說：「我認為雙方都希望能夠達成協議，我知道雙方提出的數字，但這不表示談話就停止了，希望我們可以持續溝通並找到一個雙方都同意的數字。」而賈吉頻頻表示希望能在開季前能將一切談妥，他透露雙方確實稍微、短暫談到新合約，但沒有到敲定金額。

賈吉也表示對於薪資仲裁庭不開心，他認為雙方都會想避免這種情況，避免到時候進入法庭談判、你來我往撕破臉，但也表示已經做好準備。

最後賈吉又再次重申：「想要當一輩子的洋基人，我想在這打球、想在這結束我的球員生涯，沒有比這裡更好的地方打球了。」

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