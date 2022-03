MLB》張育成東家也中槍！巨人外野手嗆3球隊摳門、無心求勝

巨人明星外野手佩德森上季幫助勇士奪冠。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕巨人明星外野手佩德森(Joc Pederson)今在個人社群發文,貼出今年團隊薪資前三及倒數三支球隊,他以球迷的角度出發,直言某些球團摳門總是不願花錢升級陣容,甚至痛批這些球隊根本無心爭取勝利。

佩德森今日在個人社群上貼出團隊薪資倒數3名的球隊,向守護者、海盜以及金鶯開嗆,他寫道:「替你的球迷感到丟臉,如果你不能變得更好,那就把你的球隊賣給那些想表現給球迷、棒球圈看他們至少會去努力求勝的人。對不起,這實在太另人無法接受了。」

根據佩德森曬出的數字,今年團隊薪資前三分別為道奇2.7億美元、大都會2.49億美元、洋基2.36億,倒數三支球隊則為守護者3560萬美元、海盜3525萬美元、金鶯3千萬美元。

佩德森的貼文一Po出也引起熱議,目前吸引超過5萬人按讚,不過佩德森的數據曬出後,克利夫蘭當地媒體指出佩德森的數據並不完全準確,根據《Cot's Baseball Contracts》開幕戰守護者的薪資預計接近4900萬美元,但排名仍不變,另外有趣的是媒體也指出,其實守護者也曾傳出是佩德森的潛在追求者之一。

佩德森上周剛與巨人簽下1年價值600萬美元的合約。

Embarrassed for your fan base…be better. If you can’t, sell ur team to somebody that wants to show the fan base and baseball they’re at least trying to compete. Sorry unacceptable pic.twitter.com/n5KZpxgEor