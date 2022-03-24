MLB》眾多百萬名車中最顯眼的12年老車 尼莫：它讓我保持謙遜

尼莫與他的愛車。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大都會外野手尼莫（Brandon Nimmo）生涯至今已經賺超過1000萬美元（約新台幣2.9億），不過他的車子卻相當與眾不同，是台超過10年、里程數超過65000英哩的2010 Altima。

在大都會春訓基地Clover Park當中，許多身價破億的大聯盟球員都開著百萬名車，像是薛哲（Max Scherzer）在春訓首日就將他的黑色保時捷開來，投手卡拉斯科（Carlos Carrasco）也擁有一台法拉利與勞斯萊斯。

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然而就在Clover Park的眾多名車中，有一台相當顯眼的車出現，是台2010年由Nissan出產的Altima系列車款，淺金色的外表，沒有電動座椅，也沒有藍牙裝置，儀錶板也因為日曬導致些許破裂，想要聽音樂還得使用電台的播放器或CD播放器，而這台車正式大都會外野手尼莫的愛車。

談起自己的愛車，尼莫表示：「它還是可以完成我需要它所做的事情，當我把行李丟到後頭時，我會想要對一台價值10萬美元的賓士這麼做嗎？」

官網報導指出，尼莫之所以持續留著這台超過10年的車子，情感面的因素遠高於現實面，因為這台車是他在高中畢業獲得阿肯色大學獎學金後，他的家人告訴他能用一些錢去買台更可靠的車子後買的。

尼莫的父親Ron Nimmo是個會計師，當時也為他找到了便宜購車的機會，他父親很高興地找上一個Nissan的經銷商，當時他們正試著將為數不多的2010 Altima給出清，最終該經銷商以比建議售價低幾千美元的價錢將該車成功賣給尼莫，而他也相當喜愛這台車。

尼莫的隊友麥克內爾（Jeff McNeil）說道：「這是他的寶貝。」

尼莫本季結束將會成為自由球員。（資料照）

每行駛5000英哩，尼莫就會幫他的Altima換油，除此這外這台車也不太需要維修，因為尼莫在他被選進大聯盟後，另外買了一台二手的2011 GMC Sierra，讓他能夠在懷俄明州時開。而該台Altima會在東岸當地旅行時開，同時尼莫也意識到，自己對於豪華的座車沒有任何慾望。

尼莫表示，當他來到紐約後發現，他必須一直當個防衛性駕駛，因為許多人會直接試著在他面前超車，而且若真的發生車禍，更換高級座車的零件成本也相當高昂。「我不需要好車，因為你必須要一直注意那些人，但如果我的Altima稍微被撞到，我不在乎。」而且最重要的是，這輛車他能夠讓他進行點到點的移動，這就已經足夠。

「現在，這台車幾乎就像是我的一部分一樣。」不過尼莫也坦承，有時候他的確會想要買一台新車，因為有藍牙裝置還是比較方便，或者是有後視鏡頭來注意後方的來車也很好，不過就算他想要買新車，也不會將自己這台Altima報廢。

尼莫坦言，就算他的這台車價值可能只有幾千美金「他對我來說絕對更有價值。」、「他讓我保持謙遜，能夠提醒我從何而來。當我有場表現不好的比賽時，我可以跳進車子然後說道『我很慶幸我沒買那台10萬美元的賓士...』我大概會開著這台車直到他破爛不堪，到時候我們再看會發生什麼事情。」

29歲的尼莫在今年進入生涯最後一個仲裁年，他也與大都會簽下一張1年700萬美元的合約避免仲裁，本季結束後他將會成為自由球員，尼莫生涯至今共出賽457場，打擊三圍.266/.393/.445，敲出47轟、149分打點。

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