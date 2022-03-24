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韓職》染疫後又傳肩傷 前中職最貴洋投開幕戰先發絕望

2022/03/24 12:14

前中信兄弟洋投，現任斗山熊洋投米蘭達開幕戰絕望。（資料照，取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕前中信兄弟最貴洋投米蘭達在去年於斗山熊表現優異，不僅拿下年度最有價值球員，年薪也以160萬美元位居第一，再度成為該聯盟最高薪洋投，不過開季傳出染疫的他，今天又傳出因為肩膀受傷，將無法擔任開幕戰先發的壞消息。

根據韓媒《Newsis》報導，斗山熊主帥表示，球隊王牌米蘭達無法擔任開幕戰先發，預計會在下周才決定他出賽的時間。

米蘭達因為感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）導致入境南韓時間延後，而他在與三星獅的首次熱身賽時，僅投2局被打3安打還送出4保送僅丟1K掉了3分，表現相當掙扎，後續更傳出他肩膀痠痛問題，可能得錯過開幕戰的先發。

在米蘭達確定無法投開幕戰後，斗山熊將使用另一名洋投，具有4年大聯盟資歷的史塔克（Robert Stock）作為開幕戰投手。史塔克在熱身賽表現不錯，6.1局投球被打4安、送出5K、1次保送、失掉4分僅1分責失分。

米蘭達在去年賽季表現驚人，出賽28場拿下14勝5敗，防禦率2.33，還用225次三振締造韓職單季新記錄，季末更一舉斬獲象徵投手最高榮譽的崔東原獎、金手套獎以及年度MVP的最高榮耀，新賽季米蘭達年薪也從80萬美元增加到190萬美元，保障年薪160萬也與NC恐龍的魯辛斯基（​Drew Rucinski）並列韓職第一。

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