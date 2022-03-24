游泳》先下手為強！ 俄雙金泳將FINA禁賽令前就退賽

FINA稍早宣布俄羅斯、白俄禁賽令，但俄國泳將雷洛夫早就搶先宣布退出世錦賽。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月軍事入侵烏克蘭，引發全球強力譴責，國際體壇也接連展開抵制行動，原本先前還想讓俄國、白俄選手以個人名義參加世錦賽的國際游泳總會（FINA），在日益增長的反彈聲浪下，稍早終於跟進宣布禁止這兩國選手參賽，不過先前鬧出爭議的俄國泳將雷洛夫（Evgeny Rylov）早就搶先宣布自退世錦賽。

去年在東京奧運男子仰式摘下雙金、中斷美國6連霸霸業的俄羅斯名將雷洛夫（Evgeny Rylov），上週在莫斯科現身參加總統普廷（Vladimir Putin）親自主持的萬人愛國集會，引發眾怒，知名泳裝製造商Speedo也宣布將撤銷對他的贊助，還把剩餘的贊助金全捐給難民署。

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國際游泳總會原打算讓俄羅斯、白俄羅斯選手以個人名義，參加6月18日將在布達佩斯登場的游泳世界錦標賽，卻引發歐洲多國不滿，包括瑞士、波蘭和德國泳協都揚言，如果俄羅斯選手參賽，那他們就都要退出比賽，隨後丹麥、挪威、瑞典、芬蘭也都響應悲葛、一同聯合支持抵制俄國參賽。

稍早FINA才終於透過《CNN》宣布，將禁止俄羅斯和白俄選手參賽，並取消俄羅斯2022年喀山短道世錦賽的主辦權，同時他們也表示，將會針對俄羅斯名將雷洛夫參加普廷萬人愛國集會一事展開調查，若他的行為確有違反國際泳聯規章，也會對他祭出相關處分。

然而早在FINA發表聲明的幾個小時前，雷洛夫就已經先下手為強，表態退出布達佩斯世錦賽，「為支持俄羅斯殘奧運動員和所有遭禁賽的俄國運動員，我拒絕參加今年夏天的世錦賽，以我看來，失去競爭力的比賽會阻礙體運發展，沒有競爭力的對手，這項運動根本無法進步。」

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