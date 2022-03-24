T1》開先例宣誓反賭、反毒 檢察官進駐推動法治宣導

聯盟會長錢薇娟邀請台灣高等檢察署檢察官蔡麗清擔任聯盟常駐法治教育顧問。 （T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟為了宣誓反賭、反毒、反暴力決心，首開先例和台灣高等檢察署合作，聘請檢察官蔡麗清擔任聯盟常駐「法治教育顧問」，昨晚由聯盟會長錢薇娟親手將聘書送給檢察官蔡麗清，未來雙方將共同推動各項法治宣導。

面對台灣職籃史上首次有檢察官進駐聯盟，聯盟會長錢薇娟表示：「一個健全的職籃聯盟絕對要與賭博、毒品、暴力完全切割，檢察官的進駐，代表聯盟的決心，期望未來透過一系列的法治宣導，聯盟裡的所有人員無論場上、場下都能奉公守法，做好球迷的榜樣。」

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聯盟首位法治教育顧問蔡麗清現任台灣高等檢察署檢察官，曾偵辦過多起毒品案件及職業運動簽賭案件，也曾擔任職棒反賭聯絡窗口，長期參與反賭的宣導及防制，對於毒品、簽賭案件偵辦及法規非常熟稔，也十分支持本土職業運動發展，蔡麗清說：「很高興能和T1聯盟合作，希望未來我們的法治單位能和聯盟有更多交流，也期望藉由聯盟的影響力，向更多人宣達法治的觀念。」

隨著檢察官進駐聯盟，聯盟未來將會推動一系列對內及對外的法治宣導活動，除了一方面在聯盟內部舉辦法治講習，讓球員們更加明瞭如何遠離賭博、毒品的誘惑，也會透過聯盟球星們參與各種維法事務，讓更多人對於各種法治觀念有更進一步的瞭解。

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