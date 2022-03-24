中職》開幕戰統一獅WHO先發? 胡智為機會最大

胡智為有望擔任開幕戰先發。（資料照，統一獅提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕統一獅季初投手戰力規劃，透過自辦與官辦熱身賽後，總教練林岳平預計上半季總計六位本土先發投手人選，包括胡智為、施子謙、江辰晏、古林睿煬、潘威倫及姚杰宏，其中以胡智為、施子謙及江辰晏近況調整最佳，開幕戰將由三人擇一扛起先發投手大任。

2021年季中胡智為加盟統一獅，過去在美國職棒多以中繼或救援身分做春訓準備，今年為一軍先發角色，胡智為也做了許多功課，熱身賽期間最快球速151公里，無論體能或技術上，與教練團持續討論，透過完整春訓調整，就是要以最好的狀況迎接開季，期許自己今年的成績能夠更加穩定。

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以能力和資歷、近況評比，胡智為扛開幕戰機會最大。

另一名競爭開幕先發投手的施子謙，去年多在一、二軍浮沉，甚至一度調整到中繼角色，今年捲土重來，不僅要找回自己2018年新人王的身手，增強投球穩定性與競爭力。

施子謙認為，自己雖不是速球派選手，但他要以控球作為優勢，進入一軍輪值，也剛好今年一色優教練回歸，施子謙想從他身上挖掘更多訓練方式，讓自己能力更加精進。

至於備受期待的古林睿煬，因熱身賽期間因恢復狀況不如預期，曾跳過先發輪值，林岳平設定他為第五號先發；至於40歲老將潘威倫，不僅是中華職棒勝投紀錄保持人，無論先發場次、投球局數與投球數都是聯盟第一人，今年是他第二十個球季，再投出4勝和123球就能達成生涯150勝和3萬球里程碑。

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