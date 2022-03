NBA》缺誰誰尷尬？美媒曝莫蘭特缺陣灰熊竟寫歷史性佳績

灰熊少主莫蘭特。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕灰熊少主莫蘭特(Ja Morant)今日因膝傷連續缺陣,儘管面對籃網雙星的強烈攻勢,但二年級生巴恩(Desmond Bane)領灰熊在主場以132:120擊退籃網收下勝利,不過賽後美國媒體也曬出一項尷尬數據,當莫蘭特不在時灰熊竟打出歷史性佳績。

本季灰熊在莫蘭特缺陣的情況下打出15勝2敗的戰績,勝率高達88.2%,根據《ESPN Stats & Info》的資料指出,這是NBA史上球隊明星球員缺陣時第三高的勝率(至少10場比賽),另外兩支球隊分別為,1964-65賽季塞爾提克在海索恩(Tom Heinsohn)不在時打出100%勝率,2019-20賽季公鹿在米德爾頓(Khris Middleton)不在時打出90.9%勝率。

不過美國媒體也指出,灰熊相較另外2支球隊特別的是,除了莫蘭特外沒有其他明星球員,而1964-65賽季的塞爾提克還有羅素(Bill Russell)和瓊斯(Sam Jones),2019-20賽季的公鹿則還有「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)。

The Grizzlies are 15-2 without Ja Morant this season.



That is the 3rd-highest win percentage in a season by a team when playing without its All-Star (min. 10 games). pic.twitter.com/sHUK6UnLec