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NBA》缺誰誰尷尬？美媒曝莫蘭特缺陣灰熊竟寫歷史性佳績

2022/03/24 13:25

灰熊少主莫蘭特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）今日因膝傷連續缺陣，儘管面對籃網雙星的強烈攻勢，但二年級生巴恩（Desmond Bane）領灰熊在主場以132：120擊退籃網收下勝利，不過賽後美國媒體也曬出一項尷尬數據，當莫蘭特不在時灰熊竟打出歷史性佳績。

本季灰熊在莫蘭特缺陣的情況下打出15勝2敗的戰績，勝率高達88.2%，根據《ESPN Stats & Info》的資料指出，這是NBA史上球隊明星球員缺陣時第三高的勝率（至少10場比賽），另外兩支球隊分別為，1964-65賽季塞爾提克在海索恩（Tom Heinsohn）不在時打出100%勝率，2019-20賽季公鹿在米德爾頓（Khris Middleton）不在時打出90.9%勝率。

不過美國媒體也指出，灰熊相較另外2支球隊特別的是，除了莫蘭特外沒有其他明星球員，而1964-65賽季的塞爾提克還有羅素（Bill Russell）和瓊斯（Sam Jones），2019-20賽季的公鹿則還有「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

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