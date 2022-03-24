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MLB》曾遭陌生人背刺縫200針 潘姆獲紅人2.1億短約拚復活

2022/03/24 14:20

潘姆上季表現不佳，希望用短約來證明自己身價。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紅人為填補當家外野手卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）出走空缺，今天以1年750萬美元，簽下前教士外野手潘姆（Tommy Pham）。

潘姆在紅雀起步，2017年打出生涯最佳表現，並於年底獲得MVP票選第17名，隔年被紅雀交易到光芒，又在2019年季末被光芒交易到教士，上季他在教士打出.229/.340/.383的打擊三圍，修正攻擊指數（OPS+）103，於季末成為自由球員。

報導指出，紅人的合約保障潘姆能拿到750萬美元，2022球季薪水為600萬美元，合約中還附有2023年的共同選擇權，潘姆若被買斷將能獲得150萬美元，球團尚未正式宣布這筆交易，還要待潘姆體檢過後才會確定。

潘姆的加盟將讓他與森索（Nick Senzel）、奈昆（Tyler Naquin）、弗萊利（Jake Fraley）等人負擔外野防區的工作。

潘姆在2020年縮水賽季結束後，於聖地牙哥當地的夜店離開時，遭陌生人用刀捅進背部，後續他回憶這起意外，表示當時醫生共縫了200針才把傷口縫好，醫生也向他表示，若不是他的肌肉發達，否則早就死了或者是癱瘓。

大難不死的潘姆上季表現不佳，他曾在去年向媒體透露，自己2021年球季表現不夠好，並認為自己是個更穩定的打者，接下來會在休賽季更加努力，透過訓練找回自己的速度與力量，且願意以1年短約重新建立自己的價值。

紅人在今年選擇重建球隊，不只沒有留下打出生涯年的卡斯泰拉諾斯，更將葛雷（Sonny Gray）、溫克（Jesse Winker）、蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）與蓋瑞特（Amir Garrett）等主力出清，來創造薪資彈性，對需要證明自己的潘姆來說無疑有不錯的發揮空間。

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