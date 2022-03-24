NBA》「個人因素」本季無預警關機 國王中鋒被控家暴6歲兒

國王中鋒霍姆斯先前無預警提前關機，竟是因為被指控家暴6歲兒子。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕沙加緬度國王隊先前突然宣佈，陣中長人霍姆斯（Richaun Holmes）由於個人因素將缺席本季剩餘所有賽事，當時球團並未詳細載明霍姆斯的缺席原因，然而今有沙加緬度媒體爆料，霍姆斯之所以要提早關機，是因為他被指控對自己的前妻和孩子施暴正在接受調查。

霍姆斯在2021年以4年4600萬美元的合約續留國王，今年賽季之初，他還能爭取到許多上場時間，不過接下來他受傷勢影響，多項數據都下滑，也逐漸失去上場機會，加上國王先前透過交易得到明星前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），更大大壓縮到他在場上的空間。

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不過前天國王卻突然宣布，霍姆斯因個人原因缺席本季剩餘比賽，當時國王總管麥克奈爾（Monte McNair）還表示，球隊將會全力支持霍姆斯，也期待他在下個球季重返球場，不料《沙加緬度蜜蜂》報今卻爆料，霍姆斯下週將和前妻艾莉克西斯（Allexis Holmes）對簿公堂，因為他遭前妻指控涉嫌虐待他們6歲的兒子，且已經對他提出限制令。

艾莉克西斯表示，霍姆斯常常會把兒子當出氣筒來宣洩「自己的挫折感」，2月初6歲兒子從父親霍姆斯家回來時，竟然頭破血流且表示不願意再和父親待在一起。對於前妻的指控，霍姆斯曾在社群媒體上發文澄清「你要說我什麼，我都不在乎，但我很關心我的兒子，我為他而活，為守護他而生，我永遠不會傷害他、永遠不會，他是我這輩子遇過最好的事」，不過隨後他就把這則貼文刪除，最後只放上一張與兒子的照片，並寫道「無論他們想做什麼，都永遠無法將我們分開。」

Richaun Holmes posted this on Instagram … pic.twitter.com/AhZim1U6l6 — Jason Anderson （@JandersonSacBee） March 24, 2022

國王代理主帥簡崔（Alvin Gentry）在今天對溜馬賽受訪時，被問到霍姆斯家爆傳言時則表示自己並沒有看過相關新聞，所以無法回應，但他強調他們會認真看待這些指控。而國王隊隨後則也發表聲明，表示「國王全隊上下都嚴厲譴責任何形式的家暴行為，我們會尊重司法程序，持續關注事態發展。」

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