NBA》輪休遭球迷酸是不敢對決恩比德 詹皇爆氣發文

球迷酸詹皇輪休是因為不敢對決恩比德。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕37歲的詹姆斯（LeBron James）日前在對騎士一役燃燒小宇宙，繳出生涯第105次大三元，率湖人贏球重回西部第9，然而今在與七六人之戰，他卻因左膝不適缺席，不過卻遭球迷狠酸他是因為怕七六人球星恩比德（Joel Embiid）才缺陣，氣得詹皇憤怒在社群媒體上回嗆，要酸民們好好尊重比賽。

詹皇過去幾週都飽受膝傷所苦，季中他就因左膝連續缺席5場比賽，有美媒推測，湖人是因為考慮到下週與鵜鶘的關鍵一戰，才會讓他在對七六人高掛傷病免戰，如此一來，便能讓這位37歲老將爭取到連續5天的休息時間。然而他輪休的消息一出，馬上又讓被網友狠酸，直言他是害怕跟恩比德正面對決，才故意在與東部第二的七六人隊交手時輪休。

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這種說法顯然完全激怒了詹皇，今天湖人隊七六人賽前，他就憤怒地在推特上發文，寫下「拜託，尊重一下比賽、讓它成為自己應有的樣子好嗎，不要因為你自己要吃那些（大便貼圖）就要逼我一起吃，愛都去哪裡了？」

Man Respect the game that should be it. What you eat don’t make me. Where’s the love — LeBron James （@KingJames） March 24, 2022

值得一提的是，其實賽前七六人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）知道詹皇輪休時，也暗酸詹姆斯就是在挑比賽打，「做為教練這種事真的很難講，你得做出對球隊最好的選擇，不過我還是為球迷感到難過，特別是那些來現場的球迷們。」

接著他表示自己很認同球隊透過輪休來保持健康，但仍為那些想來看詹皇打球的球迷感到遺憾，「今天絕對有個孩子、或是某個人，可能是第一次來現場看湖人的比賽，當然他就是要來看詹皇的，但今天詹姆斯卻不打，這蠻令人遺憾的。」

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