NBA》輪休遭球迷酸是不敢對決恩比德 詹皇爆氣發文

球迷酸詹皇輪休是因為不敢對決恩比德。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕37歲的詹姆斯(LeBron James)日前在對騎士一役燃燒小宇宙,繳出生涯第105次大三元,率湖人贏球重回西部第9,然而今在與七六人之戰,他卻因左膝不適缺席,不過卻遭球迷狠酸他是因為怕七六人球星恩比德(Joel Embiid)才缺陣,氣得詹皇憤怒在社群媒體上回嗆,要酸民們好好尊重比賽。

詹皇過去幾週都飽受膝傷所苦,季中他就因左膝連續缺席5場比賽,有美媒推測,湖人是因為考慮到下週與鵜鶘的關鍵一戰,才會讓他在對七六人高掛傷病免戰,如此一來,便能讓這位37歲老將爭取到連續5天的休息時間。然而他輪休的消息一出,馬上又讓被網友狠酸,直言他是害怕跟恩比德正面對決,才故意在與東部第二的七六人隊交手時輪休。

這種說法顯然完全激怒了詹皇,今天湖人隊七六人賽前,他就憤怒地在推特上發文,寫下「拜託,尊重一下比賽、讓它成為自己應有的樣子好嗎,不要因為你自己要吃那些(大便貼圖)就要逼我一起吃,愛都去哪裡了?」

Man Respect the game that should be it. What you eat don’t make me. Where’s the love