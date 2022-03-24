晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》輪休遭球迷酸是不敢對決恩比德 詹皇爆氣發文

2022/03/24 15:58

球迷酸詹皇輪休是因為不敢對決恩比德。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕37歲的詹姆斯（LeBron James）日前在對騎士一役燃燒小宇宙，繳出生涯第105次大三元，率湖人贏球重回西部第9，然而今在與七六人之戰，他卻因左膝不適缺席，不過卻遭球迷狠酸他是因為怕七六人球星恩比德（Joel Embiid）才缺陣，氣得詹皇憤怒在社群媒體上回嗆，要酸民們好好尊重比賽。

詹皇過去幾週都飽受膝傷所苦，季中他就因左膝連續缺席5場比賽，有美媒推測，湖人是因為考慮到下週與鵜鶘的關鍵一戰，才會讓他在對七六人高掛傷病免戰，如此一來，便能讓這位37歲老將爭取到連續5天的休息時間。然而他輪休的消息一出，馬上又讓被網友狠酸，直言他是害怕跟恩比德正面對決，才故意在與東部第二的七六人隊交手時輪休。

這種說法顯然完全激怒了詹皇，今天湖人隊七六人賽前，他就憤怒地在推特上發文，寫下「拜託，尊重一下比賽、讓它成為自己應有的樣子好嗎，不要因為你自己要吃那些（大便貼圖）就要逼我一起吃，愛都去哪裡了？」

值得一提的是，其實賽前七六人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）知道詹皇輪休時，也暗酸詹姆斯就是在挑比賽打，「做為教練這種事真的很難講，你得做出對球隊最好的選擇，不過我還是為球迷感到難過，特別是那些來現場的球迷們。」

接著他表示自己很認同球隊透過輪休來保持健康，但仍為那些想來看詹皇打球的球迷感到遺憾，「今天絕對有個孩子、或是某個人，可能是第一次來現場看湖人的比賽，當然他就是要來看詹皇的，但今天詹姆斯卻不打，這蠻令人遺憾的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。