世界盃》歐洲區資格賽四強開戰 C羅領軍葡萄牙搶晉級資格

C囉。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世足前哨戰來囉！2022年國際足總卡達世界盃歐洲區資格賽，25日凌晨四強開戰，B組決賽由瑞典大戰捷克，C組則有葡萄牙對上土耳其、義大利對上北馬其頓，誰能脫穎而出，前進最後決賽，搶得最後三個歐洲區世界盃參賽席位，喜愛足球的觀眾朋友們，記得鎖定ELEVEN體育家族現場轉播！

C組是戰況最為激烈的一組，兩場比賽分別是全球矚目的球王C羅納度領軍的葡萄牙要對上土耳其，會在ELEVEN體育二台播出，另一組則是在ELEVEN體育一台送上，球技和顏值都很高的義大利對上北馬其頓，葡萄牙跟義大利兩支足球強權在附加賽不幸抽到同組，四強賽如果都順利出線的話，將有可能在3月30日的決賽碰頭，戰況相當激烈。

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由於俄羅斯軍事侵略烏克蘭，遭到國際足總以及歐足聯的禁賽，FIFA官方直接宣布波蘭晉級B組決賽，在3月25日凌晨3點35分轉播的B組比賽中，ELEVEN SPORTS OTT也將送上另一組瑞典面對捷克比賽，勝者將在3月30日與波蘭一較高下。

而A組由威爾斯對奧地利、蘇格蘭鬥烏克蘭，但由於受到俄烏戰爭影響，烏克蘭要求延期，因此A組的最終決戰延至6月，與跨洲附加賽同時進行。另外在3月26日~3月30日期間，歐洲各國以賽代訓，球迷們喜愛的幾支足球強權英格蘭、西班牙、荷蘭、德國將會進行一系列的交流賽，詳細資訊請上ELEVEN體育家族官網及社群查詢，邁向運動產業OTT新時代，自2022年4月1日起 ELEVEN SPORTS APP的價格將調整至149$／月 （原舊用戶續訂維持99$／月），邀請球迷們一起來提前感受世足熱！

四強賽轉播表。（ELEVEN體育家族提供）



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