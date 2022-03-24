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中職》「當年所有人都放棄他」 王子燦伸出援手救了吳俊偉

2022/03/24 16:01

吳俊偉。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟「小黑」吳俊偉連拿兩屆年度中繼王，本季年薪衝上360萬，事實上，他從小就是問題人物，到處惹事生非，正當大家都放棄他的時候，啟蒙教練王子燦適時伸出援手，讓吳俊偉得以延續棒球路，王子燦正色地說，「我希望他不要忘本，進職棒成名後要懂得回饋基層棒球。」

吳俊偉在屏東富田少棒、麟洛青少棒都被「鐵血教頭」王子燦帶，王子燦透露，吳俊偉原本在嘉義讀小學，學校老師直說沒辦法管教，把全班弄得雞犬不寧，於是就找上他，希望能送到富田少棒打球，就這樣走上棒球路。

吳俊偉無法馴服的個性難以想像，王子燦直言，在基層帶隊40幾年，沒遇過這麼難管教的選手，他說，吳俊偉國一打全國選拔賽，有一場比賽蹲捕，投手柯育民（現統一獅捕手）暴投，壘上有跑者，吳俊偉竟然用走的去撿球，還怪投手為什麼要暴投，「我看到快氣死了!」

王子燦接著說，還有一次比賽，一壘有跑者，吳俊偉擊出內野高飛球，落點在界內，結果吳俊偉竟然愣在原地不跑，「我就衝到本壘附近問他，你為什麼不跑?他也沒什麼反應。」

王子燦再舉一實例，「有一次夜訓打擊，我和一名快畢業的球員講話，吳俊偉蹲在旁邊聽，我說你不要蹲在這裡，等等被球棒打到，快去旁邊練揮棒，他不聽，硬要蹲在原地很久聽我們在講什麼，結果一站起來就被隊友揮棒打到後腦勺，當場腦震盪，你看，實在有夠白目吧!」

國中畢業吳俊偉升上屏東高中，依然不受控，也不愛練球，屏中老教頭林省言完全沒轍。高中畢業的7月間，有一天吳俊偉坐在屏中校園榕樹下巧遇王子燦，王子燦問他說怎麼在這?吳俊偉回答道，「我還有學分沒修完，暑假修完才能拿到畢業證書。」

當時王子燦帶少棒、青少棒球隊，於是他要吳俊偉上車，一起到麟洛棒球場練球，並要他餵球給選手練打擊，王子燦看他投球身手不凡，立即打電話給球界人脈很廣的林敏政，王子燦對林敏政說，「我跟你說過有個球員，很難管教，但投球非常有潛力，你要不要來看看?也算幫忙給個機會啦。」

林敏政立刻派人南下屏東看吳俊偉投球，看完再回報給林敏政，沒多久便引薦吳俊偉到新北市成棒隊打球，隔年投入中職季中選秀獲中信兄弟青睞，開啟璀璨職棒之路。

「當年如果吳俊偉沒在榕樹下遇到我，現在他應該在做鐵工，不然就是去當職業軍人了吧。」王子燦說，包括林省言在內，當時所有人都已放棄吳俊偉，但身為他的啟蒙教練，自知不能放棄這個孩子，「我很重感情，但能力有限，我出左手，林敏政出右手，一起把這孩子拉起來。」

王子燦認為，機會出來，吳俊偉也掌握住了，到新北市成棒隊變得很乖，不敢再搗亂，應該也自知沒退路，必須放手一搏，真的很開心看到他有今日成就，也希望他不要忘本，要懂得感恩回饋。

屏東縣富田國小教練王子燦。（資料照，記者廖耀東攝）

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