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T1》2隊洋將補好補滿 海神唯一1隊吸收他隊外援

2022/03/24 16:19

陳內斯（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟球員註冊大限於3月20日截止，6支球隊積極補強就是為了衝刺戰績，備戰之後的季後賽，其中台中葳格太陽和新北中信特攻在洋將補好補滿，補齊4名洋將和2名亞洲外援。

按照聯盟規定，每隊可至多註冊4名外籍球員，另有2名第三類規範球員，包括華裔、外籍生和亞洲外籍球員。

太陽原本洋將陣容為桑尼、塔克、萊特和亞洲外援何喬登，另外在大限前補進艾倫和伊朗國手尼奧。特攻則有厄力、馬龍、艾斯、泰國外援查拉帝，還有新洋將凱及美菲混血後衛夏樂。

台啤英熊有士東、蓋樂威、大福、亞洲外援林泰樂，還有從P. LEAGUE+台北富邦勇士轉來的230公分德古拉；台南台鋼獵鷹為賈西亞、吉伯特、喬登和阿提諾，以及還沒上場過的雷神；至於桃園雲豹則有湯馬斯、戴維斯、威廉斯、吉倫和亞洲外援狄安森，3隊都是4名洋將配上1名第三類規範球員。

高雄全家海神從開季都維持庫薩斯、霍爾、亞歷山大及亞外布銳克曼的組合，直到大限前才宣布網羅被獵鷹隊釋出的陳內斯。

值得一提的是，聯盟雖有規定禁止洋將在球季內轉隊，但陳內斯屬第三類的華裔球員，因此不在此限。此外，因為第三類也能被視為洋將，最終海神註冊時決定將其身分認定為洋將。

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