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全中運》全中運4月花蓮登場 比賽接軌國際新增混雙賽

2022/03/24 16:50

體育署副署長洪志昌（右二）、競技組組長藍坤田（右一）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕111年全國中等學校運動會將於4月16日至4月21日共計6天在花蓮縣內舉辦，預計將有1萬4583位選手參賽，而為了接軌國際賽，今年部分項目還新增「男女混合雙打賽」。

近年來性別平等的相關議題在各類國際團體組織越發重視，國際奧委會（IOC）為逐漸消彌性別差異，持續與國際單項運動總會合作，在競賽運動種類中逐漸增設混雙組別，例如桌球、網球，在2020東京奧運時，我國桌球「黃金混雙」好手林昀儒及鄭怡靜為我國勇奪混雙銅牌的佳績。

體育署副署長洪志昌表示，為接軌國際賽事及重視性別平等，首次於桌球、羽球、網球及軟式網球競賽種類新增「男女混合雙打賽」項目，並且比照現行設有男、女混合組別之運動種類組隊方式（如跆拳道品勢、射箭、射擊），由單一學校已獲參賽資格之選手組隊，為本屆賽會開創新的競賽意義。

此外，在不影響既有選手參賽權益、學生升學權益及不增加承辦縣市財政負擔等前提下，全中運競賽小組與各單項協會達成協議，並取得共識，取消原訂桌球、羽球、網球及軟式網球4個運動種類第5名到第8名的賽程，採並列第5名方式列計成績。

本次賽會運動種類有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇（含龍舟）、擊劍、划船、卡巴迪及滑輪溜冰共計22個運動種類，其中射擊在公西靶場，自由車在台中舉行。

此外，全中運期間將吸引大量人潮到花蓮縣內，為配合防疫工作確實落實，所有工作人員、參賽選手及觀眾均應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天或提供自費2日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明，且在進入各運動場館時務必全程佩戴口罩，並配合111年全中運防疫計畫的相關規範，以確保所有賽會參與人員有安心的參賽與觀賽環境。

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