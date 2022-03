網球》大坂直美擺脫遭球迷羞辱陰霾 邁阿密首輪振作奪勝

大坂直美。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今邁阿密公開賽,大坂直美重振旗鼓在首輪以6:3、6:4打敗澳洲好手夏瑪(Astra Sharma)。

大坂揮別在印地安泉大師賽中被公開羞辱的陰霾,此役她掌控整場比賽節奏,不讓對手有一次破發機會,在11個破發點中9度完成破發,並且讓第一發球得分率高達94%,輕取世界排名第96的夏瑪。

賽後,大坂稱感受到有別於在印地安泉主場比賽氛圍,笑稱「這就像我的主場比賽」,引起觀眾歡呼叫好。11天前她於印地安泉大師賽遭一名觀眾大罵「直美妳爛透了!」接著眼淚不聽使喚地流下,最後失常以0:6、4:6遭俄羅斯庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)擊退。

今大坂承認,上一場比賽遇到的事對她來說不是太好的體驗,因此也希望此役不會遇到騷亂而慌了手腳。「老實說我今天不希望有任何事會影響到比賽,就像上一場那樣。我只是想證明我可以,而無論輸贏都該拿出最好的態度。」

做為4次大滿貫得主,大坂在2021法網突然拋出心理健康問題,甚至拒絕出席賽後記者會,自爆飽受憂鬱症所苦。經歷這此印地安泉風波後,大阪也時隔1年向心理治療師尋求幫助,而效果也不錯。「在我終於開始與治療師交談後,了解到心靈狀態是一件多麼重要的事,若你能從專業人士身上得到0.5%的幫助,那就值得了。」

"This is like my home tournament. This is the tournament I loved coming to once a year."@naomiosaka | #MiamiOpen pic.twitter.com/A1os1J7kR5