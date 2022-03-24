網球》大坂直美擺脫遭球迷羞辱陰霾 邁阿密首輪振作奪勝

大坂直美。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今邁阿密公開賽，大坂直美重振旗鼓在首輪以6：3、6：4打敗澳洲好手夏瑪（Astra Sharma）。

大坂揮別在印地安泉大師賽中被公開羞辱的陰霾，此役她掌控整場比賽節奏，不讓對手有一次破發機會，在11個破發點中9度完成破發，並且讓第一發球得分率高達94%，輕取世界排名第96的夏瑪。

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賽後，大坂稱感受到有別於在印地安泉主場比賽氛圍，笑稱「這就像我的主場比賽」，引起觀眾歡呼叫好。11天前她於印地安泉大師賽遭一名觀眾大罵「直美妳爛透了！」接著眼淚不聽使喚地流下，最後失常以0：6、4：6遭俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）擊退。

今大坂承認，上一場比賽遇到的事對她來說不是太好的體驗，因此也希望此役不會遇到騷亂而慌了手腳。「老實說我今天不希望有任何事會影響到比賽，就像上一場那樣。我只是想證明我可以，而無論輸贏都該拿出最好的態度。」

做為4次大滿貫得主，大坂在2021法網突然拋出心理健康問題，甚至拒絕出席賽後記者會，自爆飽受憂鬱症所苦。經歷這此印地安泉風波後，大阪也時隔1年向心理治療師尋求幫助，而效果也不錯。「在我終於開始與治療師交談後，了解到心靈狀態是一件多麼重要的事，若你能從專業人士身上得到0.5%的幫助，那就值得了。」

"This is like my home tournament. This is the tournament I loved coming to once a year."@naomiosaka | #MiamiOpen pic.twitter.com/A1os1J7kR5 — wta （@WTA） March 23, 2022

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