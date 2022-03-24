PLG》鄭志龍下台一鞠躬！ 領航猿本季多項數據敬陪末座

領航猿前總教練鄭志龍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕P. LEAGUE+桃園領航猿本季多項數據在聯盟敬陪末座，迄今只拿5勝，成為最令人失望的隊伍，總教練「籃球博士」鄭志龍昨日提前交出帥印，明天到新竹縣體育館挑戰街口攻城獅，能否打出換帥行情，終止3連敗頹勢，也成為一大話題。

領航猿上季一度打出9勝6敗，雖然兩位洋將洋將傑克、里德、戴維斯都因傷高掛免戰牌，例行賽最後9場僅1勝，但至少整季打出的「團隊籃球」並保有競爭力。

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領航猿去年夏天自由市場簽陳昱瑞、黃泓瀚等國手，並把同體系SBL璞園的盧峻翔、施顏宗、溫立煌、吳家駿及李家慷拉入PLG，大幅補強後卻失去團隊球風，休息室還有異聲，有球員在社群媒體對球隊打法大表不滿。

上季具競爭力，本季卻像一盤散沙，鄭志龍提前下台負責，外界並不意外。攤開領航猿團隊數據，平均三分球出手數、進球數、命中率及籃板、助攻，皆為聯盟最差，還曾兩度出現單場團隊命中率30％不到的窘況，被外界戲稱投籃準度根本就是業餘球隊。

領航猿現任洋將羅賓森與喬丹高度尷尬，使球隊根本沒禁區優勢可言，加上本土投籃準星不足，這套土洋陣容，平均每場只能拿到85.8分也是聯盟最差。

如今，鄭志龍交出帥印，預計由助理教練顏行書暫接兵符，能否整合成功有待觀察。

攻城獅本季對領航猿3場全勝，畢竟領航猿根本拿攻城獅226公分辛巴沒轍，猿隊日前網羅221公分塞爾維亞長人貝索維奇預計4月初上陣，就是想提升內線戰力。

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