MLB》終於花錢了！運動家大聯盟合約網羅37歲捕手老將

瓦格特2017年仍是運動家的一員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據報導，整個休賽季幾乎都在清倉、未在自由市場有任何動作的運動家，今終以大聯盟合約網羅37歲捕手瓦格特（Stephen Vogt），也是他睽違5年重返前東家。

瓦格特曾在2013到2017年賽季為運動家效力，當時他深受球迷們喜愛，甚至有自己的專屬歌曲。2020年，瓦格特改穿響尾蛇隊戰袍回到運動家主場時，即便當時因疫情閉門，球團仍播出先前錄下球迷高喊「We believe in Stephen Vogt！」的口號，展現其高人氣，今年隨著這位老將與運動家相聚，這句應援口號將再次響徹奧克蘭體育館。

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瓦格特在運動家的5年間，打擊率為0.255帶有49轟與198分打點，也在2015、2016年兩度入選明星賽，並連續三個賽季榮獲運動家隊內頒給最佳典範球員的杭特獎（Catfish Hunter Award），他也是隊上首位兩度獲得Dave Stewart社區服務獎的球員，此獎代表瓦格特當年盡心盡力從事慈善工作。

瓦格特在2019、2020年分別為巨人、響尾蛇隊效力，去年季中，他被交易到勇士，並以板凳捕手的身分和球隊一同拿下世界大賽冠軍。本季回到運動家，金手套捕手莫瑞（Sean Murphy）將保有先發位置，瓦格特大多數時間仍得擔任替補的角色。

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