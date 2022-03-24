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國中聯賽》青少棒飆速142公里 瑞穗小將楊峻翔吸睛

2022/03/24 18:01

楊峻翔。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕花蓮縣瑞穗國中今天（24日）在32強賽對上台東縣泰源國中演出逆轉戲碼，以8比4獲勝，搶進國中聯賽硬式組16強，拿下勝投的楊峻翔投出本屆賽會最快球速142公里，成為亮點。

今天比賽結束後，8強也全數出爐，分別是桃市新明、北市長安、東縣卑南、宜縣三星、桃市仁和、桃市龜山、竹縣關西、高市忠孝，其中桃園球隊佔了三席。

瑞穗、泰源的花東大戰在小雨中進行，泰源2局上以2安打2保送1失誤先攻進2分，瑞穗則在2局下靠著洪毅安打點亮記分板，3局上瑞穗決定換投楊峻翔，泰源以2支內野安打加上失誤、盜壘成功搶下2分，不過守備不幫忙，4局下1出局後，楊峻翔敲出二壘安打站上得點圈，再以失誤衝回本壘，隨後柯士傑安打再敲回1分，將比分追至3比4只差一分。

5局下泰源守備再出現失誤，讓瑞穗以李培喆、林鎮羽連兩支安打追平比數，到了6局下，瑞穗再以3安打2保送攻進4分超前比分，此時時間也到達規定限制，瑞穗帶走勝利。

瑞穗國三投手楊峻翔後援4局失2分（1分自責），被敲出3支安打，投出4次三振、3次四死球，頻頻投出速球，總教練陳瑋恩表示，他預賽第一場對新埔被打爆，今天狀況好一點，他在球隊有投手、游擊手、捕手等中線位置，身體素質、協調性好，又很努力，國一剛進來時球速才115、116公里左右，三年來進步很多。

阿美族的楊峻翔是穀保家商高三球員楊峻豪的弟弟，他提到，哥哥平時會給他打擊方面的建議，自己投打都喜歡，球速能夠進步在於多做重量訓練，加強手部肌肉。

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