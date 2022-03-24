足球》烏克蘭女足逃亡德國 展開新訓不忘家人

烏克蘭女足球員在德國科隆市展開訓練。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕烏克蘭女子足球隊「克里佛巴斯隊」上週（14日）在德國科隆足球俱樂部和當地人道組織協助下抵達德國科隆市，為這些飽受戰火摧殘的球員們提供了庇護所，如今她們也在新球場展開了訓練。

德國科隆基金會成員透露，該俱樂部會擔起教育的責任，希望提供這些暫時待在科隆市的人們得以享受足球。「目前每個大型難民中心都由95%的婦女、兒童組成，而讓那些各年齡層的人享受足球訓練，是我們的願景。」

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據《路透社》報導，這批烏克蘭女足陣中大多全職運動員，也有一些還是在學學生。儘管她們安全無虞，但想到那些躲在防空洞的家人們，也令她們不好受。17歲的娜列夫琴科（ Ruslana Levchenko） 就說道：「俱樂部領導層盡一切可能讓我們能夠在這里平靜地訓練，也成功地讓我們遠離各種壞消息。」

曾效力克里佛巴斯隊的波德科帕耶夫（Artur Podkopayev）從2016年起定居德國擔任烏克蘭翻譯，此趟救援計畫她也參與其中，「你現在看到她們臉上的表情根本無法與她們剛抵達時的相比。第一天她們彷彿被掏空，神情中只剩下恐懼。」目前波德科帕耶夫正擔任球隊的翻譯。

「我很高興我們來到這裡。」27 歲的球員莫茲加（Liubov Mozgha） 在接受路透社採訪時說道。「但我現在不敢說現在足球是我的首要任務，我們國家的和平才是。」

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