全國中小學女壘聯賽》埔里國中締造3連霸 隊史第15冠到手

埔里國中女壘隊勇奪110學年度全國中小學女子壘球聯賽HSL冠軍，締造3連霸，也是隊史第15座HSL冠軍，傲視全國。（記者佟振國攝）

〔記者佟振國／南投報導〕猴賽雷！南投縣埔里國中女壘隊參加110學年度全國中小學女子壘球聯賽HSL，冠軍戰以6：3力克北投國中，勇奪國女組甲級冠軍，不僅締造3連霸，也是該校女壘隊創立30年來的第15座HSL冠軍，同時本學年度也囊括壘球3大全國賽事冠軍，紀錄同樣傲視全國。

全國中小學女子壘球聯賽HSL日前在高雄市鳳山壘球場開打，埔里國中女壘隊在國女組甲級冠軍戰重演去年戲碼對上北市北投國中，前5局埔里國中以3：0領先，但對手在5局下半展開反攻追平比賽，戰況激烈，埔里國中則是憑籍優異投、打與臨場抗壓，6、7局再搶下3分，終場6比3贏得冠軍。

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冠軍戰中王牌投手黃瑜芊不僅有效壓制對手火力，球速最快達94公里，在平手緊張時刻也揮出關鍵安打，搶下勝利打點，投、打俱佳，榮獲大會最有價值球員，林瑋琪則是拿下打擊獎，教練張寧恩也獲大會最佳教練。

埔里國中女壘隊當家投手黃瑜芊（右）冠軍戰投、打俱佳，榮獲大會最有價值球員；林瑋琪（左）也榮獲打擊獎。（記者佟振國攝）

埔中校長脈樹．塔給鹿敦表示，埔中女壘隊不僅在HSL完成3連霸，女壘隊創隊30年來的15座HSL冠軍到手，同時本學年度囊括協會盃、中小學聯賽、理事長盃（U15國手選拔）等壘球3大全國賽事冠軍，紀錄傲視全國。

至於陣中的黃瑜芊、林瑋琪等12名選手，以及教練張寧恩、黃慧雯也獲選今年度U15代表隊國手及國家隊教練，將代表台灣出國比賽，為國爭光。

埔里國中女壘隊選手努力練習、訓練紮實，名列女壘強權絕非僥倖。（記者佟振國攝）

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