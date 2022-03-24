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WTT挑戰賽》直落三不敵日本美少女組合 黃怡樺／陳思羽爭冠失利

2022/03/24 19:15

黃怡樺和陳思羽在女雙決賽不敵日本組合，獲得亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕跨球團合作的黃怡樺／陳思羽今晚在WTT挑戰賽杜哈站女雙決賽，以0:3不敵日本「美少女組合」木原美悠/長崎美柚，以亞軍作收，仍締造從資格賽一路殺進決賽的傳奇，也為今年亞運增添不少信心。

木原美悠和長崎美柚在2019年開始合作，在國際桌壇掀起一股「青春風暴」，兩人先後拿下斯洛維尼亞、克羅埃西亞、奧地利公開賽女雙金牌，在該年的年終總決賽更一舉擊敗中國的孫穎莎／王曼昱及南韓田志希／梁夏銀，奪下冠軍。

不過，兩人去年拆夥，木原美悠改和早田希娜搭檔，長崎美柚則和安藤南搭配，今年兩人才再度合體。

雖然因為拆夥，木原美悠/長崎美柚的世界排名從2019年的第一名滑落至24，但實力和默契仍在。

黃怡樺／陳思羽首局在3:4時，被球風乾淨俐落的木原美悠/長崎美柚打出一波7:1猛攻，以4:11淪陷。

第2局，黃陳配主動起板並利用長崎美柚連續接發球失誤，以7:5超前，但此時日本組合再度展開凌厲的攻擊，連拿3分反超比數，黃陳配雖緊急叫出暫停仍無法止血，最後陳思羽連續接發球失誤，以7:11再丟1局。

陷入絕境的黃陳配，第3局依然擋不住日本組合一板接一板的綿密攻勢，以5:11吞敗。

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