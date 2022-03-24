MLB》費城人外野強打春訓練三壘 吉總解釋了

卡斯泰拉諾斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年打出生涯年的明星強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）本季以5年1億美元（約新台幣28.3億）大約轉戰費城人，近幾年都擔任外野手的他，今日卻在春訓球場上進行三壘守備，主帥吉拉迪（Joe Girardi）表示，這只是練習時的遊戲，不用過度解讀。

卡斯泰拉諾斯在內野教練迪克森（Bobby Dickerson）的督導下練習守三壘，根據費城人吉拉迪的說法，卡斯泰拉諾斯除了賽前在外野練習守備之外，還喜歡在三壘接球，吉拉迪說：「這只是他用來做準備的一個有趣方式。」

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卡斯泰拉諾斯2015至2017年效力老虎期間曾是球隊固定三壘手，直到2018年換到外野後，就再也沒有在正式比賽中擔任三壘手。吉總表示「沒有計劃」將卡斯泰拉諾擺在三壘位置，預計他將會在左、右外野，有時則會是指定打擊。

儘管如此，卡斯泰拉諾斯是否會守三壘還是很值得討論，畢竟距離開賽剩下16天，費城人的三壘仍有許多變數，目前似乎尚未鎖定讓波姆（Alec Bohm）擔任，有說法是他可能會被用於交易。另一位新同學卡馬戈（Johan Camargo）在三壘也有不少經驗，並且到目前為止他在春訓的打擊狀況也算不錯。

至於卡斯泰拉諾斯，吉拉迪則表示，暫時不會讓他守三壘，「但他是一個總努力學習並讓自己變得更好的人。你永遠不知道比賽會發生什麼事，而能在各個位置上活用的球員真的可以幫助球隊。」

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