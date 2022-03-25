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羽球》戴資穎神反拍入選5大好球 高超技巧令主播讚嘆（影音）

2022/03/25 06:59

戴資穎。（資料照，Badminton photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣世界球后戴資穎日前在全英公開賽無緣奪下賽史第4冠，儘管她在4強賽不敵南韓20歲「天才少女」安洗瑩，但她在第1局的一記神反拍仍入選全英賽最佳5大反手拍美技。

BWF昨日選出全英賽反手拍五大美技，球后戴資穎的「神回擊」就名列其中，小戴當時在女單4強戰與安洗瑩交手，第1局以11：5落後時，安洗瑩將球吊往後場，小戴變線擊球讓安洗瑩重心都在後場，對手回擊也多次將球打往後場，小戴就突然放短球，用一記角度十分犀利的反手拍回擊，讓安洗瑩手不及，撲接救球出界。這個美技也令當時在轉播比賽的主播直呼：「這個反手拍棒極了！」

戴資穎目前暫定休息1個多月後於5月重返國際賽，瞄準同樣都在泰國舉行的優霸盃世界團體賽、泰國公開賽，6月會轉戰印尼公開賽、馬來西亞公開賽，盼能多打比賽讓手感加溫，目標是在7月日本世錦賽及9月杭州亞運取得佳績。

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