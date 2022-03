羽球》戴資穎神反拍入選5大好球 高超技巧令主播讚嘆（影音）

戴資穎。(資料照,Badminton photo提供)





〔體育中心/綜合報導〕台灣世界球后戴資穎日前在全英公開賽無緣奪下賽史第4冠,儘管她在4強賽不敵南韓20歲「天才少女」安洗瑩,但她在第1局的一記神反拍仍入選全英賽最佳5大反手拍美技。

BWF昨日選出全英賽反手拍五大美技,球后戴資穎的「神回擊」就名列其中,小戴當時在女單4強戰與安洗瑩交手,第1局以11:5落後時,安洗瑩將球吊往後場,小戴變線擊球讓安洗瑩重心都在後場,對手回擊也多次將球打往後場,小戴就突然放短球,用一記角度十分犀利的反手拍回擊,讓安洗瑩手不及,撲接救球出界。這個美技也令當時在轉播比賽的主播直呼:「這個反手拍棒極了!」

戴資穎目前暫定休息1個多月後於5月重返國際賽,瞄準同樣都在泰國舉行的優霸盃世界團體賽、泰國公開賽,6月會轉戰印尼公開賽、馬來西亞公開賽,盼能多打比賽讓手感加溫,目標是在7月日本世錦賽及9月杭州亞運取得佳績。

How would you rate these fine backhands from the #AllEngland2022? #BWFWorldTour pic.twitter.com/wdeYL97QwB