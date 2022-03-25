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MLB》曾是洋基最狂牛棚鐵三角！ 36歲米勒宣布退休

2022/03/25 07:57

米勒宣布從球界退休。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕36歲資深後援左投米勒（Andrew Miller），巔峰期曾被視為球界最強中繼選手，然而在經歷16個大聯盟球季後決定高掛球衣正式退休。

米勒向《聖路易斯郵報》記者發了訊息道：「那些將我拉到一旁，攏著我，在我需要的時候讓我發笑的人們太多了。我很肯定，若不是他們，我將會更快地面對下一個篇章。作為一個在2010年就認為自己的生涯可能近乎結束的人來說，能夠體驗這一路上的事情真的令人不可置信。你不會聽到我的抱怨，這真的是個令人深刻的旅程。」

米勒在2006年選秀會上首輪第6順位被老虎選中，同年就登上大聯盟，生涯初期米勒在先發的表現並不順遂，2007年他就作為換取卡布雷拉（Miguel Cabrera）的包裹之一被交易到馬林魚隊，2010年末再被馬林魚交易到紅襪隊，而在此之前他受傷病影響，合計僅出賽79場。

在改披豆城球衣後，米勒的前兩個賽季表現依舊普通，直到2012年轉為全職後援投手後，米勒搖身一變成為球界最頂尖的牛棚利器，同時他不是個只會在固定局數上場的後援投手，布局投手、長中繼與救援投手的工作米勒也全部能勝任。

米勒在紅雀的隊友，資深強投韋恩萊特（Adam Wainwright）就稱讚他道：「他改變了比賽，有點像是在比賽一開始就上場的後援投手，能夠投個兩到三局，而且他在季後賽也能夠這麼做。」

2013年到2017年球季米勒幾乎無人能敵，在291.2局的投球中防禦率1.82，有高達41.1%的三振率，保送率低到只有7.4%，這段期間他曾在洋基與印地安人隊入選過明星賽，更兩度獲得塞揚獎選票，在效力洋基隊時期，更與畢坦西斯（Dellin Betances）和查普曼（Aroldis Chapman）組成聯盟最強的後援鐵三角。

米勒在季後賽的表現同樣精采，2014到2020年季後賽米勒合計38.2局的投球拿下2勝1敗，防禦率僅有0.93，飆出54次三振僅13次保送，在2016年他效力於印地安人時曾拿下美聯冠軍系列賽MVP，當時他在對陣藍鳥時出賽4場，主投7.1局狂飆14次三振，只被打3支安打沒有失分，可惜的是該年最終印地安人在與小熊的世界大賽鏖戰7場吞敗，成為對手化解山羊魔咒的配角。

米勒在2016年曾獲美聯冠軍系列賽MVP。（資料照）

在2018年後米勒的表現便開始因傷下滑，在2018年底與紅雀簽下2年2500萬美元合約後，2019年賽季米勒防禦率破4，且由於他在2020年縮水賽季投滿指定局數觸發合約選項，讓合約變成3年3700萬美元，然而2021年米勒僅投了36局，防禦率高達4.75，在季後賽更是一場都沒上，最終也成為他球員生涯的最後一個賽季。

36歲的米勒以612場出賽、主投829局、4.03防禦率、979次三振、141次中繼成功與63次救援成功坐收，生涯曾效力過老虎、馬林魚、紅襪、金鶯、洋基、印地安人與紅雀等隊。

「我對我的生涯以這樣的方式發展感到非常幸運。當然，我經歷過艱難的時期，包含受傷以及讓我充滿懷疑的時光。我同時也不會否認，我能夠找到某些時刻是我想像如果事情發展不一樣，那是否會變得更好的嗎？我通常很快就能夠從艱難的時刻退開，並去想著我有多幸運。困難的時光對我來說是必要的，他是我成長的養分，讓我能夠珍惜這一路上的高點。最終，我能夠在許多偉大的球隊效力，穿上具有歷史地制服，且在許多令人驚嘆的球場打球。我透過比賽結交了許多摯友，我得以加入球員工會去看看能為球員帶來什麼好處，且學習到好多關於比賽的事情。」米勒說道。

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