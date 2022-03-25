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足球》爆冷遭北馬其頓絕殺！義大利連2屆無緣世界盃寫尷尬紀錄

2022/03/25 08:04

義大利今爆冷輸給北馬其頓，連兩屆無緣世界盃會內賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2022年國際足總卡達世界盃歐洲區資格賽四強，於今（25日）凌晨開戰，C組由世排第6的強權義大利對上世排第67的北馬其頓，原以為戰局將呈現一面倒，沒想到北馬其頓展現驚人韌性，擋下義大利進攻，還在補時第92分鐘由中場特拉柯夫斯基（Aleksandar Trajkovski）遠射破網，以1：0絕殺對手，讓義大利連兩屆無緣世足。

義大利是世界足壇老牌勁旅，隊史共拿過4次世界盃冠軍，奪冠次數與德國並列第2，僅次5冠的「森巴軍團」巴西。俄羅斯世界盃是第21屆，義大利就參與過18屆，在世界盃會內賽露臉次數排名第3，僅次於全勤的巴西與參賽19次的德國，然而2018俄羅斯世界盃爆冷遭瑞典逼和出局，是他們隊史60年來第一次無緣世界盃會內賽，當時的主帥溫杜拉（Gian Piero Ventura）更是直接遭開除。

歷經2018年的慘敗，義大利發憤圖強，不但拿下了歐洲盃冠軍，2021年9月在世界盃歐洲資格賽擊退同組墊底的立陶宛後，更達成國際賽場史無前例的37連不敗，打破上世紀巴西曾寫下的36場神話。

然而今對上實力遠不及其的北馬其頓，義大利久攻不下，控球時間雖高達66%，但全場32次射門5次射正仍1球難進。上半場他們其實有一次非常好的得分機會，當時北馬門將迪米崔夫斯基（Stole Dimitrievski）在清球時誤將球傳給義大利邊鋒貝拉迪（Domenico Berardi），但貝拉迪射門力度不夠，最後還是遭迪米崔夫斯基擋下，化解危機。

貝拉迪錯過上半場得分的大好機會。（美聯社）

反觀北馬其頓雖然在控球時間、射門次數遠不及義大利，但他們4次射門就有兩次射正，最後在補時第92分鐘，北馬斯頓特拉伊科夫斯基右側舉腳抽射絕殺，最後北馬就以1：0爆冷擊敗義大利，不但拿下國際賽對戰首勝，還讓對手慘寫首度連2年無緣世界盃會內賽的尷尬紀錄。

而北馬斯頓將在下週三將和星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙對決，只要贏球就可以取得世界盃門票。

特拉伊科夫斯基在補時破網，幫助北馬其頓絕殺義大利。（法新社）

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