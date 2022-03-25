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NBA》放眼季後賽！ 灰熊少主預計將再關機2週

2022/03/25 08:22

莫蘭特（左）預計將再休息2周。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕孟斐斯灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）近期因為膝蓋痠痛高掛免戰牌，球隊今天也宣布他將在2周後再次進行評估，同時也代表莫蘭特的例行賽幾乎報銷。

灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）受訪時希望莫蘭特能在季後賽前回歸：「我們預計他能夠在季後賽前完全康復，而我們也對此感到興奮。我們將提前把他關機，而他將會在2周後進行重新評估，同時他也很快就能夠重新啟動。」

莫蘭特是2019年選秀會榜眼，進入生涯第三個球季的他便以優異表現入選明星賽，甚至還被列入年度MVP與年度最佳陣容的討論當中。本季莫蘭特出賽56場，平均可拿下27.6分、5.7籃板、6.7助攻。

灰熊本季打出亮眼表現，莫蘭特的成長自然是一大關鍵，不過根據資料指出，本季莫蘭特不在的17場比賽，灰熊打出15勝2敗，勝率88.2%的恐怖戰績，是史上至少10場比賽當中，在缺少明星球員時球隊能獲得的第三高勝率。

不過就是因為灰熊在莫蘭特缺席時也能夠繳出好表現，使現在以50勝23敗，位居西部第二的灰熊能夠放心地讓陣中主將休養，放眼季後賽。

莫蘭特在上個球季首次打季後賽就表現驚人，面對強敵爵士，5場比賽下來平均可拿到30.2分、4.8籃板與8.2助攻。

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