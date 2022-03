NBA》原政策造成紐約球隊劣勢 疫苗規定今鬆綁籃網老闆嗨發文

疫苗規定鬆綁後,籃網球星厄文不再是客場限定,接下來都能在主場出賽。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕美國武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情近日逐漸趨緩,紐約市長亞當斯(Eric Adams)坦言原政策確實不利於本地球隊競爭,因此今正式宣布鬆綁私部門疫苗接種令,這代表因拒打疫苗、無緣在紐約球場出賽的籃網球星厄文(Kyrie Irving),終於不再只是「客場限定」,籃網老闆蔡崇信稍早就興奮在社群媒體發文慶祝。

前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)去年12月將疫苗規定升級,宣布所有12歲以上的人都必須完整施打兩劑疫苗(或是嬌生單劑疫苗)才能參與公眾群聚,然而厄文因不願配合,從開季前就無法出席球隊訓練和熱身賽,之後紐約市雖然變天,但新市長無意鬆綁疫苗規定,因此厄文只能以兼職球員方式出戰客場比賽救火,但這也大大影響了籃網的戰力,排名也掉到東部第8。

除了NBA球星厄文,若疫苗政策不鬆綁,接下來兩支紐約棒球隊─洋基、大都會,在兩週後就要開打的新球季恐怕也有不少球員會受到政策同樣影響、無法在紐約主場出賽。今市長亞當斯終於讓步,坦言原規定的確會讓紐約本地球員吃虧,並讓紐約球隊處於競爭劣勢,因此宣布調整部門的疫苗接種令,允許運動員和藝人在工作場所時可以不用接種疫苗。

亞當斯坦言原規定會讓紐約本地球員吃虧,並讓紐約球隊處於競爭劣勢,因此決定鬆綁疫苗規定。(路透)

亞當斯正式宣布疫苗豁免政策後,據悉厄文將在台灣時間下週一對上黃蜂的比賽中,迎來自己本季在籃網主場巴克萊中心(Barclays Center)的首秀,籃網老闆蔡崇信稍早也興奮在自己的社群媒體上發文,寫道:「讓我們一起努力,恢復紐約就業機會並讓這座城市的經濟復甦吧!」

