NBA》原政策造成紐約球隊劣勢 疫苗規定今鬆綁籃網老闆嗨發文

疫苗規定鬆綁後，籃網球星厄文不再是客場限定，接下來都能在主場出賽。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日逐漸趨緩，紐約市長亞當斯（Eric Adams）坦言原政策確實不利於本地球隊競爭，因此今正式宣布鬆綁私部門疫苗接種令，這代表因拒打疫苗、無緣在紐約球場出賽的籃網球星厄文（Kyrie Irving），終於不再只是「客場限定」，籃網老闆蔡崇信稍早就興奮在社群媒體發文慶祝。

前紐約市長白思豪（Bill de Blasio）去年12月將疫苗規定升級，宣布所有12歲以上的人都必須完整施打兩劑疫苗（或是嬌生單劑疫苗）才能參與公眾群聚，然而厄文因不願配合，從開季前就無法出席球隊訓練和熱身賽，之後紐約市雖然變天，但新市長無意鬆綁疫苗規定，因此厄文只能以兼職球員方式出戰客場比賽救火，但這也大大影響了籃網的戰力，排名也掉到東部第8。

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除了NBA球星厄文，若疫苗政策不鬆綁，接下來兩支紐約棒球隊─洋基、大都會，在兩週後就要開打的新球季恐怕也有不少球員會受到政策同樣影響、無法在紐約主場出賽。今市長亞當斯終於讓步，坦言原規定的確會讓紐約本地球員吃虧，並讓紐約球隊處於競爭劣勢，因此宣布調整部門的疫苗接種令，允許運動員和藝人在工作場所時可以不用接種疫苗。

亞當斯坦言原規定會讓紐約本地球員吃虧，並讓紐約球隊處於競爭劣勢，因此決定鬆綁疫苗規定。（路透）

亞當斯正式宣布疫苗豁免政策後，據悉厄文將在台灣時間下週一對上黃蜂的比賽中，迎來自己本季在籃網主場巴克萊中心（Barclays Center）的首秀，籃網老闆蔡崇信稍早也興奮在自己的社群媒體上發文，寫道：「讓我們一起努力，恢復紐約就業機會並讓這座城市的經濟復甦吧！」

Let’s work together to bring jobs and our New York economy back! — Joe Tsai （@joetsai1999） March 24, 2022

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