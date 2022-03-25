NBA》P.喬治傷後首次歸隊訓練 有望率快艇扮最可怕低順位種子

P.喬治有望在附加賽前歸隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星P.喬治（Paul George）去年耶誕節傳出右手肘韌帶撕裂傷勢，已缺陣長達三個月，不過今天傳出他傷後首次回到球隊訓練，劍指季後賽前歸隊。若快艇能在附加賽殺出重圍，將扮西部最可怕的低順位種子隊伍。

P.喬治今年賽季飽受右手肘傷勢所苦打打停停，甚至不排除開刀本季報銷，最後仍選擇復健治療。經歷大半球季休養，今天終於回歸參與球隊練習，並允許進行輕微的身體對抗，不過目前還未有復出時間表。

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快艇總教練泰倫魯（Tyronn Lue）今天也分享P.喬治的近況，「他做得很好，看起來沒有感受到任何疼痛，這是個好現象，只要確保他在最低限度的碰撞環境能夠保持狀態，我相信這將不會是問題。」

目前穩坐西部第8的快艇，還剩下8場例行賽要打，在附加賽席位十拿九穩情況下，剩餘賽事將可能減少R.傑克森（Reggie Jackson）、小莫里斯（Marcus Morris）等人的上場時間，並把希望寄託在P.喬治和季中交易來的N.鮑威爾（Norman Powell）能夠順利歸隊，屆時球隊戰力將大幅提升。

N.鮑威爾季中從拓荒者被交易至快艇，未料僅打3場就遭逢左腳骨折無期限缺陣，雖然現在還未被授予肢體碰撞，不過已經能夠進行投籃練習。泰倫魯也沒把說死，他表示，不論P.喬治、N.鮑威爾甚至雷納德（ Kawhi Leonard），只要獲得隊醫許可上場出賽，都有可能在季後賽前歸隊。

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