晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》P.喬治傷後首次歸隊訓練 有望率快艇扮最可怕低順位種子

2022/03/25 09:23

P.喬治有望在附加賽前歸隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星P.喬治（Paul George）去年耶誕節傳出右手肘韌帶撕裂傷勢，已缺陣長達三個月，不過今天傳出他傷後首次回到球隊訓練，劍指季後賽前歸隊。若快艇能在附加賽殺出重圍，將扮西部最可怕的低順位種子隊伍。

P.喬治今年賽季飽受右手肘傷勢所苦打打停停，甚至不排除開刀本季報銷，最後仍選擇復健治療。經歷大半球季休養，今天終於回歸參與球隊練習，並允許進行輕微的身體對抗，不過目前還未有復出時間表。

快艇總教練泰倫魯（Tyronn Lue）今天也分享P.喬治的近況，「他做得很好，看起來沒有感受到任何疼痛，這是個好現象，只要確保他在最低限度的碰撞環境能夠保持狀態，我相信這將不會是問題。」

目前穩坐西部第8的快艇，還剩下8場例行賽要打，在附加賽席位十拿九穩情況下，剩餘賽事將可能減少R.傑克森（Reggie Jackson）、小莫里斯（Marcus Morris）等人的上場時間，並把希望寄託在P.喬治和季中交易來的N.鮑威爾（Norman Powell）能夠順利歸隊，屆時球隊戰力將大幅提升。

N.鮑威爾季中從拓荒者被交易至快艇，未料僅打3場就遭逢左腳骨折無期限缺陣，雖然現在還未被授予肢體碰撞，不過已經能夠進行投籃練習。泰倫魯也沒把說死，他表示，不論P.喬治、N.鮑威爾甚至雷納德（ Kawhi Leonard），只要獲得隊醫許可上場出賽，都有可能在季後賽前歸隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。