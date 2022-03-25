晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不是克蕭！「少主」畢爾勒首扛開幕戰 道奇主帥：是時候了

2022/03/25 09:38

道奇「少主」畢爾勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新球季即將到來，道奇將於4月8日作客洛磯展開首場比賽，而總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在今日公布開幕戰先發人選，由「少主」畢爾勒（Walker Buehler）出線，比下長年人選王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）。

今日道奇主帥羅伯斯宣布畢爾勒將擔任2022球季開幕戰先發投手，這也是他生涯首次擔綱開幕戰重責，他在受訪時也謙虛的說：「我認為我們都夢想著進入大聯盟，而對我來說，除此以外的一切都是錦上添花，但這是很酷的機會和榮譽，我很期待。」

據悉開幕戰的先發人選確實在畢爾勒和長年人選克蕭做選擇，但最後道奇選擇畢爾勒是據上季的表現並認為「時機已經成熟」。克蕭自2011年起擔任道奇開幕戰先發，直到2019年球季因肩傷困擾換成柳賢振，2020年的縮水賽季則是因為背傷而錯過，去年是他第9度獲開幕先發殊榮。

有趣的是，日前畢爾勒還身穿一件上頭有「克蕭頭號公敵」的T恤，似乎帶有競爭意味，不過當媒體針對「球隊王牌」提問時，畢爾勒則表示只要克蕭還在隊上、穿著道奇的球衣，他就是球隊的王牌。

據《洛杉磯時報》指出，雖目前羅伯斯尚未和克蕭談開幕戰的決定，但他認為克蕭也會替畢爾勒感到開心，他說：「他們的關係很好，除了畢爾勒本人，我相信克蕭會是第二個感到開心的人。」

儘管道奇新球季開幕戰是在客場開打，不過根據羅伯斯的說法，畢爾勒也將有機會在4月14日的主場開幕戰先發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。