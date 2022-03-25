MLB》不是克蕭！「少主」畢爾勒首扛開幕戰 道奇主帥：是時候了

道奇「少主」畢爾勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新球季即將到來，道奇將於4月8日作客洛磯展開首場比賽，而總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在今日公布開幕戰先發人選，由「少主」畢爾勒（Walker Buehler）出線，比下長年人選王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）。

今日道奇主帥羅伯斯宣布畢爾勒將擔任2022球季開幕戰先發投手，這也是他生涯首次擔綱開幕戰重責，他在受訪時也謙虛的說：「我認為我們都夢想著進入大聯盟，而對我來說，除此以外的一切都是錦上添花，但這是很酷的機會和榮譽，我很期待。」

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據悉開幕戰的先發人選確實在畢爾勒和長年人選克蕭做選擇，但最後道奇選擇畢爾勒是據上季的表現並認為「時機已經成熟」。克蕭自2011年起擔任道奇開幕戰先發，直到2019年球季因肩傷困擾換成柳賢振，2020年的縮水賽季則是因為背傷而錯過，去年是他第9度獲開幕先發殊榮。

Walker Buehler talks about balancing a short #DodgersST with taking the needed steps to build up to the regular season following his 4.2 inning outing vs. the Reds. pic.twitter.com/BulRZHQMJy — SportsNet LA （@SportsNetLA） March 22, 2022

有趣的是，日前畢爾勒還身穿一件上頭有「克蕭頭號公敵」的T恤，似乎帶有競爭意味，不過當媒體針對「球隊王牌」提問時，畢爾勒則表示只要克蕭還在隊上、穿著道奇的球衣，他就是球隊的王牌。

據《洛杉磯時報》指出，雖目前羅伯斯尚未和克蕭談開幕戰的決定，但他認為克蕭也會替畢爾勒感到開心，他說：「他們的關係很好，除了畢爾勒本人，我相信克蕭會是第二個感到開心的人。」

儘管道奇新球季開幕戰是在客場開打，不過根據羅伯斯的說法，畢爾勒也將有機會在4月14日的主場開幕戰先發。

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