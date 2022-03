MLB》不是克蕭！「少主」畢爾勒首扛開幕戰 道奇主帥：是時候了

道奇「少主」畢爾勒。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟新球季即將到來,道奇將於4月8日作客洛磯展開首場比賽,而總教練羅伯斯(Dave Roberts)也在今日公布開幕戰先發人選,由「少主」畢爾勒(Walker Buehler)出線,比下長年人選王牌左投克蕭(Clayton Kershaw)。

今日道奇主帥羅伯斯宣布畢爾勒將擔任2022球季開幕戰先發投手,這也是他生涯首次擔綱開幕戰重責,他在受訪時也謙虛的說:「我認為我們都夢想著進入大聯盟,而對我來說,除此以外的一切都是錦上添花,但這是很酷的機會和榮譽,我很期待。」

據悉開幕戰的先發人選確實在畢爾勒和長年人選克蕭做選擇,但最後道奇選擇畢爾勒是據上季的表現並認為「時機已經成熟」。克蕭自2011年起擔任道奇開幕戰先發,直到2019年球季因肩傷困擾換成柳賢振,2020年的縮水賽季則是因為背傷而錯過,去年是他第9度獲開幕先發殊榮。

Walker Buehler talks about balancing a short #DodgersST with taking the needed steps to build up to the regular season following his 4.2 inning outing vs. the Reds. pic.twitter.com/BulRZHQMJy