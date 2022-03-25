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世界盃》C羅扮綠葉、葡國退土耳其 下戰對北馬其頓主帥謹慎

2022/03/25 10:20

C羅今天沒有得分，不過還是稱職扮演綠葉角色，協助串聯球隊攻勢。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2022年國際足總卡達世界盃歐洲區資格賽四強，於今（25日）凌晨開戰，C組另一組合由葡萄牙交手土耳其，而葡萄牙當家球星「C羅」C.羅納度（Cristiano Ronaldo）今天雖然沒有進球，但在他穿針帶領下，球隊最終以3：1擊敗土耳其，下週將迎戰稍早爆冷擊敗義大利的北馬其頓。

C羅今領銜葡萄牙在主場迎戰土耳其，今他擔任「綠葉」肩負串聯工作，上半場第14分鐘葡國中場大將B.席爾瓦（Bernardo Silva）禁區外接獲隊友傳球，但舉腳起射球擊中門柱彈出，所幸奧塔維奧（Otávio Monteiro）及時跟進補射破網，也幫助球隊取得1:0領先。42分鐘若達（Diogo Jota）漂亮頭錘破網，幫助葡萄牙將比分拉開。

不過下半場土耳其吹起反攻號角，在第65分鐘土耳其耶馬斯（Burak Yılmaz）和隊友搭配，舉腳破網幫助球隊追回1分，85分鐘還因對手手球獲得12碼罰球機會，但耶馬斯舉腳射偏，無緣幫助球隊追平，而葡國大軍重整旗鼓，在補時第94分鐘靠著努內斯（Matheus Nunes）在土國門將面前抽射破網，也粉碎土耳其晉級的夢想，終場就以3：1淘汰對手。

努內斯在土國門將面前破網，也粉碎的對手想晉級的夢想。（歐新社）

而接下來葡萄牙將在台灣時間3月30日凌晨2點45分迎戰稍早爆冷擊敗義大利的北馬其頓，雖然北馬其頓世排僅67，但葡萄牙主帥桑托斯（Fernando Santos）還是不敢小覷，「這場比賽是附加賽決賽，決賽總是複雜無法預測的，我們雖然創過第一關，但現在還有另一關得過，北馬其頓能淘汰傳統勁旅義大利，代表他們是相當難應付的對手，我們必須集中精神應戰。」

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