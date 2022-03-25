MLB》29歲明星外野手竟沒人要！ 前隊友：他應該很困惑...

大都會明星外野手康佛托至今仍乏人問津。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕明星外野手康佛托（Michael Conforto）在本季成為自由球員，不過卻到現在都還沒有任何球隊將他給簽下，與他共事多年的大都會隊友也都不明白為什麼，只能給他祝福。

康佛托曾在2017年入選明星賽，但上季他不論攻擊與守備都退步，出賽125場，但勝利貢獻值（WAR，Fangraphs版本）卻寫下生涯新低的0.8，甚至比他在2020年縮水賽季時的2.1還要低。儘管康佛托在去年球季表現不佳，但照理說29歲，仍在當打之年的他也不應該成為數據網站《Fangraphs》預測新賽季能繳出高於1WAR的自由球員中，唯一沒有被簽下的人。

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與康佛托在大都會同隊多年的尼莫（Brandon Nimmo）說：「很明顯對他來說應該是個令人困惑的時光，大概也是很令他沮喪的時刻吧。我祝福他能獲得最好的結果。」另一位康佛托的隊友麥克內爾（Jeff McNeil）表示：「我很確定他想打球，想要去不論是哪都好，但他還沒有得到合適的報價。這是他的決定。」

大都會在休賽季簽下馬堤（Starling Marte）與坎哈（Mark Canha）兩名外野手，基本上也確定球隊不會續簽康佛托，大都會新任總管艾普勒（Billy Eppler）也拒絕評論續簽康佛托的意願，僅表示球隊現在得到很好的兩名外野手，也很滿意目前的外野配置。

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