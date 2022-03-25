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NBA》找到重建核心 活塞休季想搶艾頓、布朗森

2022/03/25 10:36

艾頓被列為今年自由市場最大咖球員之一。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞狀元坎寧安（Cade Cunningham）雖然初來乍到明顯水土不服，不過逐漸適應聯盟強度，近16場更率領球隊打出5成勝率，露出重建曙光。休賽季擁有寬裕薪資的汽車城決定提升戰力，並將目光鎖定在太陽狀元郎艾頓（Deandre Ayton）以及獨行俠後衛布朗森（Jalen Brunson）身上，目標重返季後賽。

根據《HoopsHype》記者Michael Scotto指出，活塞今年休季將有超過3000萬美金薪資空間，球隊將試圖追尋艾頓以及布朗森加盟，另外，尼克中鋒M.羅賓森（Mitchell Robinson）也在補強雷達內。

艾頓去年休季意外未和母隊太陽達成續約協議，成為受限自由球員。主因是這位前狀元希望能夠爭取一份5年頂薪合約，不過球隊老闆薩佛（Robert Sarver）並不領情，只願意開出3年或是4年合約，導致雙方談判破局。

雖然談約過程不盡人意，不過艾頓本季仍貢獻17.3分、10.1籃板，並繳出生涯最佳防守效率表現，幫助球隊打出59勝14敗聯盟最佳戰績。其他隊伍雖能夠向艾頓提出報價，不過太陽仍有權跟進合約將他留下。

布朗森本季在獨行俠打出生涯年，多項數據突破職業新高。根據《ESPN》記者麥可馬洪（Tim MacMahon）透露，活塞季中就曾徵詢過布朗森，不過因為要價過高作罷。他球季結束後有望爭取一份4年8000萬美金的合約。

布朗森。（資料照，美聯社）

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