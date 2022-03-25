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MLB》筒香嘉智砲擊費城人強投 熱身賽首轟出爐（影音）

2022/03/25 10:54

〔體育中心／綜合報導〕今日海盜與費城人的熱身賽中，日籍球星筒香嘉智擔任先發第四棒一壘手，第一打席就對費城人強投諾拉（Aaron Nola）開轟，敲出熱身賽首發全壘打。

筒香在2局下擔任該局首名打者，諾拉先是向他投出偏低的91英里（約146公里）四縫線速球拿下好球，第2球諾拉再投90英里（約145公里）四縫線速球，但這回卻投在接近紅中的位置，筒香也把握住機會，大棒一揮，掃出右外野大牆，為球隊先馳得點。

筒香4局下則面對投手James McArthur，在滿球數後選到四壞保送，5局下筒香面對貝德羅希安（Cam Bedrosian）先是選到2壞球，但後來連續三顆好球，筒香嘉智皆是站著不動，最後遭到三振。該場比賽因雨提前結束，只打到第5局，雙方以3：3握手言和。

筒香目前出賽4場熱身賽，打擊率0.333，已連續3場有安打表現。

筒香2019年季後透過入札制度挑戰大聯盟，但一直沒打出成績，去年先被光芒讓渡再被道奇釋出，直到8月加入海盜後才打出一片天，在海盜出賽43場繳出打擊率2成68、8轟、標準化攻擊指數高達136的成績，季後獲海盜以1年400萬美元續約。

海盜日籍球星筒香嘉智。（資料照，美聯社）

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