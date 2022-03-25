NBA》拒絕被橫掃！ 西亞卡姆6顆三分彈寫新高 領暴龍宰騎士

西亞卡姆今砍進生涯新高的6顆三分球，轟下35分帶領球隊贏球。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今在主場迎戰騎士，靠著當家一哥西亞卡姆（Pascal Siakam）三分球7投6中、砍進追平本季最高的35分，力壓拿20分的騎士前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）一路領先到最後，終場就以13分之差帶走勝利，也逃過本季遭騎士橫掃的命運。

本季前三次交手騎士都吞敗的暴龍，今喜迎先前因手指骨折缺席15戰的阿努諾比（OG Anunoby），主場開局慢熱，暴龍被對手拉出一波6：2的小高潮落後，不過接下來北境大軍找回手感，靠阿努諾比攜手西亞卡姆、布查爾（Chris Boucher）搶分，加上騎士突然迷航，上半場打完就逆轉超前以58：48領先。

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阿努諾比（左）在缺席15戰後今天終於復出。（USA TODAY Sports）

易籃後，暴龍攻勢依舊猛烈，一度將比分拉開到14分之多，不過騎士此時找回準星，馬卡南、葛蘭德（Darius Garland）合體追分，也將比分追到僅剩5分，但此時西亞卡姆再度挺身而出和范維利特（Fred VanVleet）在外線開火，又將雙位數領先要了回來，最後1分40秒西亞卡姆再飆進此役第6顆三分彈，締造個人生涯單場三分球新高，也讓比賽提前進入垃圾時間，終場暴龍以117：104輕取騎士。

西亞卡姆今20投12中，砍進6顆三分球，轟下全場最高的35分，另有5籃板6助攻，阿努諾比回歸打不到27分鐘，就砍進4顆三分彈、貢獻14分，巴恩斯（Scottie Barnes）11分6籃板4助攻，范維利特10分8助攻5籃板，外帶2火鍋，替補的布查爾則有17分8籃板和3抄截進帳。

騎士由馬卡南拿下全隊最高的20分，葛蘭德18分10助攻和洛夫（Kevin Love）12分10籃板都繳雙十成績單，探花莫布里（Evan Mobley）則拿下11分8籃板，另有3火鍋。

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