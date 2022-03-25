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NBA》拉文轟39分做白工 公牛末節遭鵜鶘翻船 季後賽之路蒙陰影

2022/03/25 11:26

鵜鶘小將阿瓦拉多第四節跳出率球隊逆轉公牛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今天主場迎戰來訪的公牛，靠著阿瓦拉多（Jose Alvarado）以及葛拉漢（Devonte' Graham）第四節強拉尾盤，雙雙攻下兩位數得分，終場126：109擊退公牛，再度超車湖人，要回西部第9席位。

公牛開局打得強勢，當家得分主力拉文（Zach LaVine）首節獨拿16分，幫助球隊取得8分領先。不過鵜鶘次節立即反攻，在葛拉漢三分助威下，將落後分數討了回來，半場打完反倒63：62反超對手。

拉文首節一人包辦16分。（美聯社）

易籃後，雙方緊咬比數，但戰局在決勝節出現變化，落選新秀阿瓦拉多挺身而出，全場15分鐘有13分出現在第4節，加上本場手感火燙的葛拉漢收尾，擋住公牛最後關頭反撲，送給對手2連敗。

公牛近10戰僅取得3勝7敗，雖然仍名列東部第5，但後方的騎士與暴龍虎視眈眈，都只相差1場勝差，季中曾站上東部龍頭的英姿一夕之間煙消雲散，一不小心可能將面臨要打附加賽的窘境。

鵜鶘葛拉漢拿下30分創下賽季新高，麥考倫（CJ McCollum）進帳25分，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）16分，阿瓦拉多15分。

公牛方面，拉文雖砍下39分一人難獨撐大樑，C.懷特（Coby White）23分，伍切維奇（Nikola Vucevic）16分19籃板，卡魯索（Alex Caruso）11分。

麥考倫貢獻25分。（美聯社）

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