NBA》雙星不在沒關係 J.哈勒戴雙十領公鹿退巫師

公鹿主場退巫師。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿本場缺少2大明星主力米德爾頓（Khris Middleton）和亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），不過J.哈勒戴（Jrue Holiday）24分10助攻領軍仍一路壓著巫師打，末節I.史密斯（Ish Smith）率巫師試圖反撲未果，最終公鹿以114：102收2連勝。

本場雖呈一面倒、公鹿最多領先28分，但巫師在比賽最後燃起反撲趨勢。公鹿以94：66領先進入決勝節，但公鹿火力減弱，巫師則靠I.史密斯率隊反攻，他該節獨砍13分，比賽剩下2分12秒I.史密斯飆進三分彈、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）2罰1中逼近僅7分差，但G.艾倫（Grayson Allen）很快以三分彈止血，讓巫師無後續逆轉機會，公鹿114：102收勝。

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除J.哈勒戴，G.艾倫攻下公鹿次高21分，B.羅培茲（Brook Lopez）13分，波提斯（Bobby Portis）11分，替補方面，康諾頓（Pat Connaughton）16分，伊巴卡（Serge Ibaka）11分，G.希爾（George Hill）10分。

巫師方面也缺少庫茲馬（Kyle Kuzma），卡德威爾波普和波辛傑斯（Kristaps Porzingis）皆攻下16分，八村壘（Rui Hachimura）10分，替補I.史密斯17分，阿夫迪賈（Deni Avdija）12分。

公鹿主場退巫師。（美聯社）

公鹿主場退巫師。（美聯社）

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